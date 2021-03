La Sierra de Juárez; antes un atractivo natural, ahora un basurero

Ciudad Juárez.- La Sierra de Juárez, pasó a ser en los últimos meses de un atractivo natural del desierto a un depósito de basura y desechos industriales y médicos, lo cual pone en riesgo la flora y la fauna del lugar.

Raymundo Aguilar representante del Colectivo de Defensa de la Sierra de Ciudad Juárez, explicó en entrevista con El Heraldo de Juárez, cómo se formó el colectivo y la situación en la que han encontrado esa zona.

“El colectivo surgió con motivo de que nosotros practicamos actividades de recreación en la sierra de Juárez y empezamos a notar las grandes problemáticas que existen en la Sierra, y a la par la falta de atención y la apatía que existe por el lugar. Parte de esto es concientizar y visibilizar los problemas que existen”, mencionó.

FOTO: En la zona se encuentran residuos industriales, animales muertos y lo más crítico ha sido desechos industriales y médicos / Héctor Dayer | El Heraldo de Juárez

De acuerdo con lo que Aguilar explicó, a lo largo de los tramos que comprenden la sierra se han encontrado con asentamientos irregulares sin algún tipo de supervisión, vertedero público para deshacerse de basura doméstica, de residuos industriales, animales muertos y lo más crítico ha sido desechos industriales y médicos.

“Ya lo vemos como algo muy grave que puede atentar contra la salud humana y pues por la pandemia del Covid-19 no sabemos qué tipo de enfermedades podrían provocar la mala disposición de estos residuos”, indicó.

Explicó, que en parte de su investigación se dieron cuenta que ya había denuncias y antecedentes relacionados con este tema, sin embargo no se habían tomado en cuenta o no habían procedido.

Interponen denuncia en Profepa

A raíz de los desechos que han encontrado y de la situación que prevalece en la Sierra de Juárez, el colectivo interpuso una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

“Decidimos hacer la denuncia en Profepa para visibilizar este problema, recibimos el viernes la contestación por parte de Profepa donde aceptaban nuestra denuncia y le iban a dar el seguimiento para llegar a una resolución y encontrar a los responsables”, aseguró Aguilar.

El viernes pasado recibieron la después de la dependencia federal, por lo cual se va a estar dando seguimiento por parte del colectivo como parte de la investigación que ellos realizan.

“Nosotros vamos a estar al pendiente de lo que ellos resuelvan para nosotros poder tomar cartas en el asunto. Nosotros relativamente queremos que se visibilicen los problemas qué hay en la sierra que son muchísimos, desde saqueo de especies. Sí es muy importante tomar cartas en el asunto y visibilizar los problemas qué hay en la sierra y que se regrese a los antiguos propósitos y que se nombre un area de conservación y protección”, añadió.

De acuerdo con la explicación del colectivo, estos desechos se han encontrado en el área que comprende los Kilómetros, Camino Real y la Sierra de Juárez.

“Ya hay una denuncia previa antes de que nosotros, dónde un ciudadano en las faldas de la Sierra de Juárez encontró bolsas de diálisis llenas. Se puso el reporte en Ecologia y nos dijeron que no les correspondía a ellos y después de esto ya no se hizo nada, las bolsas se reventaron y todos los líquidos se esparcieron en la Sierra de Juárez y hasta ahorita no sabemos aún qué daños pueden traer en la flora y fauna, que es otro problema”, refirió.

Pese a las denuncias, las bolsas de diálisis siguen ahí, ya que ninguna autoridad las ha recogido.

“Las bolsas ahí siguen nosotros no podemos hacer desuso de ellas, porque nosotros no podemos saber qué enfermedades podrían estar activas en esos residuos”.

También han buscado a la Dirección de Ecología del Municipio

Según aseguraron en entrevista con El Heraldo de Juárez, también se han acercado con la dirección de Ecología del Municipio para darles a conocer dicha situación.

“Con Ecologia con respecto a los desechos biológicos nos dijeron que no les corresponde a ellos, que sólo se nos podría ayudar siempre y cuando se enviara la denuncia sabiendo ya o tomando en infraganti a las personas que estuvieran realizando el daño”, explicó el joven.

Por su parte, la dependencia y de acuerdo con el archivo periodístico de este medio, l directora de Ecología del Municipio Margarita Peña Pérez indicó que en Granja Santa Elena es donde se ha detectado más materiales de desecho, para lo cual se han aplicado multas a empresas que se dedican a recolectar “scrap” de la industria maquiladora o arrojan llantas o materiales médicos.

También en días atrás se dio a conocer que la dependencia acudió junto a personal de 12 empresas maquiladoras a limpiar una zona de la Sierra de Juárez en la que se encontraron desechos industriales, domésticos y escombro.

Según se informó en esta acción participaron empleados de maquiladoras, asociaciones de llanteros y empresas recolectoras de escombro quienes limpiaron un arroyo ubicado atrás del Camino Real en una zona conocida como Don Rayo.

Por último, Raymundo Aguilar informó que lo que se busca por medio de su colectivo es que se visibilice la Sierra de Juárez, que los gobiernos apoyen en esta protección, para preservar el patrimonio natural de Ciudad Juárez.