"Lo corrimos por corrupto": Loera sobre exempleado que lo acusa de malos manejos

El delegado de los programas del Bienestar en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, señaló está mañana que los ataques en su contra son infundados y hay alguien interesado en dañarlo políticamente.

"Lo primero que te puedo comentar es: ¿De parte de quién? estamos hablando de una persona que corrimos por corrupto de aquí de la delegación y que se va a ardido, ahora resulta que es el que me acusa", señaló Loera vía telefónica.

Un exempleado de la delegación estatal del Bienestar denunció ante la Fiscalía General de la República a Loera de la Rosa así como a Marcelino Gómez Brenes, delegado en la ciudad de Chihuahua, por supuestos malos manejos en los apoyos del bienestar para adultos mayores.

Loera de la Rosa enfatizó que dichas acusaciones fueron hechas desde el año pasado y ya después de todo ese tiempo las acusaciones no han prosperado.

"Eso fue el año pasado y a mí nadie me ha mandado llamar a declarar, hay malas intenciones por parte de quienes me están atacando y no sé con qué intenciones lo están haciendo", agrego Loera de la Rosa.

El delegado del bienestar señaló que se le hace muy extraño que los medios de comunicación le estén dando tanta cobertura a algo que realmente no tiene sustancia y no ha fructificado ante la FGR.

"Está persona no sé quién los esté patrocinando por qué hasta gira de medios anda haciendo en diferente partes del estado, hay algo muy turbio detrás de todo esto", apuntó Loera de la Rosa.

"Estoy tranquilo porque sé que no hay nada malo de parte mía y si la autoridad quiere investigar pues aquí estoy a disposición", concluyó el delegado del Bienestar.

Publicado primero en: El Heraldo de Juárez