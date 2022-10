Migrante venezolano queda "atrapado" en Juárez tras ser deportado de EU

Fueron 30 días los que Henrry, estuvo recorriendo varios países para llegar a Ciudad Juárez y poder entregarse a la Patrulla Fronteriza, pese a esto, nunca imaginó, que su sueño americano, sólo duraría unas horas y sería deportado a México, ahora sólo pide regresar a su tierra, a su Venezuela.

Se entregó a la Patrulla Fronteriza de El Paso, Texas, el miércoles, su proceso consistió en que le pidieran datos personales y su nombre, lo sentaron en una silla y lo llevaron al puente internacional para su regreso a Ciudad Juárez, lugar por donde ingresa los Estados Unidos.

“Estoy desilusionado, desmoralizado, imagínese uno aquí en esta ciudad sin nadie, sin tener donde dormir, sin los albergues, todos están full, sin poder trabajar, cuidándose de la policía, es un caos completo”, dijo Henrry, quien dejó a su esposa e hijos en Venezuela y viajó en compañía de cinco amigos.

FOTO: Luis Torres | El Heraldo de Juárez

Henrry sólo espera encontrar la ayuda o un convenio para regresar a Venezuela, ya que, al ser deportado por los Estados Unidos, queda fichado y si vuelve a intentar cruzar nuevamente lo retornarán a esta ciudad, además dentro del nuevo modelo migratorio para personas de este país, quienes sea deportados no podrán ser elegibles para un permiso.

“Mis amigos todavía están por allá (señalando el puente Santa Fe), andamos pidiendo que nos den para un pan”, contó.

Al preguntarle si se había acercado a solicitar ayuda a una instancia dijo que las fundaciones que hay aquí todas están colapsadas, les han dicho que están llenas, el miércoles desde la tarde estuvieron caminando hasta la media noche buscando asilo, pero los enviaban de un lugar a otro, por lo que les tocó dormir en la calle, incluso, comentó ya hay 500 personas esperando deportación.

“Quisiera irme para mi Venezuela, yo entre antes de que entrara la ley 42, yo entre a las 10:00 de la mañana y la aprobaron a las 4:00 de la tarde, yo estaba ahí, no tenemos información porque nos quitaron los celulares, no me puedo comunicar con nadie”, indicó el venezolano.

FOTO: Luis Torres | El Heraldo de Juárez

Respecto a venezolanos que vienen en camino a cruzar a los Estados Unidos, el migrante, dijo que es importante que se informe a través de los medios el nuevo modelo de procesamiento, como una ayuda para sus connacionales.

“Estoy aquí sin nada, tengo siete días sin bañarme, no tengo quien me alquile un baño, nadie de aquí lo ayuda a uno, porque dicen que tiene que ser conocido”, expresó.

Para concluir, Henrry, dijo que muchos venezolanos que tenían teléfonos de familiares en Estados Unidos fueron deportados, que al parecer es criterio de autoridades americanas si se quedan allá, para él “Es cuestión de suerte”.