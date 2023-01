"Murieron abrazadas": vecina narra la muerte de madre e hija en incendio en Juárez

La noche de este lunes fallecieron en un incendio Karime y Guadalupe de 12 y 40 años respectivamente, después de que explotara el tanque del calentón español y que a su vez provocara un incendio que consumió al menos todo un cuarto en el segundo piso de la vivienda marcada con el número 412 en las calles Víbora y Cactus del desierto de la colonia Colinas del Norte.

La vecina que sólo se identificó con el nombre de Lluvia, relató al Heraldo de Juárez que el incendio fue ocasionado tras la explosión del tanque de gas, el cual fue instalado en el calentón.

Aproximadamente a las 9:00 de la noche uno de los niños que jugaba en el patio de la casa contigua, observó el humo y alertó a Lluvia para que auxiliaran a la mujer y sus hijas, ya que la escucharon gritar por ayuda y sacar a tres de sus pequeñas, para luego volver a ingresar a la vivienda por Karime y lamentablemente ya no lograron salir.

“Dany – esposo de Guadalupe, la víctima mortal- estaba pidiéndonos ayuda, en eso mi esposo se llevo la escalera y yo me fui por este lado – el frente de la casa- y le pregunté a la niña más grande ¿donde están tus hermanas las más chiquitas?, me dijeron que están adentro todavía no salen y fui a ver si podía ayudar, pero ya estaba todo lleno de humo, las niñas estaban escondidas debajo de la mesa aquí afuera, las saque como pude y todos los demás trataron de apagar el fuego como podían”, relató la joven mujer.

“Lograron llegar hasta el último cuarto en la planta alta, ya que fue el que se quemo o donde inició la explosión y el fuego, el vecino se estaba bañando cuando escuchó el estruendo y ya cuando salió el humo estaba por toda la casa, para eso la vecina ya había sacado a las tres niñas pero regreso por la otra niña, ella tenía síndrome de Down y el fuego consumió de manera inmediata el cuarto y unas paredes hechas con triplay”, añadió Lluvia.

Ante el desespero por la tardanza de las unidades de bomberos y tras varios intentos lograron juntar agua en baldes para tratar de sofocar las llamas, “abrieron el boquete y mi esposo vio los cuerpos de la señora y la niña abrazados en el piso, tras aventar agua con un balde, ya que las llamas continuaban”, mencionó la vecina con lágrimas en los ojos.

El resto de los vecinos se mostraban consternados, ya que los elementos de Seguridad Pública que arribaron solo se limitaron a observar al igual que los paramédicos de la Cruz Roja que se retiraron tras intercambiar palabras con los policías.

Los familiares de las dos mujeres se mostraban consternados y a lo largo de la mañana -este martes- estaban en espera del personal de una aseguradora y trataban de darse fuerza para sobrellevar el resto del proceso para darles sepultura.