"Nada nos va a detener para cruzar": Migrantes ante sanciones de EU

Se detectó un grupo de migrantes afuera del albergue provisional en Juárez, que acababan de llegar en el tren y comentaron que efectivamente, a la entrada a Chihuahua y por todo el estado, hay gente de migración, policía y Guardia Nacional que los están bajando.

“Sí seguimos llegando el en el tren, venían bastantes personas, pero muchas las bajaron entrando a Chihuahua, incluso al ver a los policías uno saltó para que no lo detuvieran y se golpeó todo el hombro porque lo revolcó el tren lo bueno que no”, dijo uno de los migrantes venezolanos.

Respecto a las sanciones que impone Estados Unidos a venezolanos por ingresar de manera ilegal, dijeron saberlo, pero tienen que correr el riesgo, ya que dejaron familia en Venezuela a la que tienen que enviar dinero y eso es lo que los impulsa a buscar como entrar a como dé lugar.

“Nada nos va a detener para cruzar , sabemos de sanciones, pero aun así al rato vamos a intentar cruzar, tenemos familia, fue una sorpresa ver a los soldados y todos esos alambres y migración de México no mandó acá (al albergue provisional)".

Sin embargo, el nuevo albergue sólo acepta personas con hijos, pues no les permitieron la entrada, sólo les dieron una botella de agua de 500 mililitros y los invitaron a otros albergues.

“Sí nos dijeron a qué refugio podíamos ir, pero no venimos a encerrarnos, si venimos desde Venezuela es para entrar a Estados Unidos y trabajar, yo no vine a México a que me den comida y para dentro yo tengo que trabajar”, expresó Eduardo Vázquez, migrante venezolano.

Indicó que en el tren sigue viajando mucha gente, que venían más de 300, pero para que no los agarrara migración se dispersaron por todos lados y salieron corriendo.

Ellos se escondieron entre las rejillas del tren y lograron llegar hasta Ciudad Juárez, aunque dijeron que estaban muy cansados y sólo se bajaron del tren ellos cinco, todos de Venezuela.

