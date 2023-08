Natanael Cano en Ciudad Juárez: Fecha y costo de los boletos del concierto

El llamado "Padre de los corridos tumbados", Natanael Cano presentará un concierto en Ciudad Juárez en unas cuantas semanas, para el cual ya están a la venta las entradas.

Y es que en teoría, esta es la segunda vez que el cantante visita a la frontera durante este 2023, no obstante, la pasada ocasión su presentación se tuvo que cancelar, dejando a los juarenses con ganas de escuchar sus mejores canciones.

¿Cuándo será el concierto de Natanael Cano en Ciudad Juárez?

El día de ayer, 16 de agosto las redes sociales de Natanael Cano confirmaron su presentación en la frontera, aunque a diferencia de otras ocasiones cuando se anuncia con tiempo de anticipación, en esta ocasión las dieron a conocer a tan solo poco más de un mes del concierto.

Será el próximo 23 de septiembre cuando el cantante de corridos tumbados llegue a Ciudad Juárez, siendo a su vez el estadio Carta Blanca, la sede para el esperado concierto.

Sin embargo, por más que el evento esté en puerta, seguramente el tiempo bastará para que se vendan todas las entradas, pues los juarenses reaccionaron de gran manera al conocer la noticia por medio de las redes sociales.

¿Cuánto costarán los boletos para el concierto de Natanael Cano en Juárez?

Al ser Natanael Cano uno de los cantantes más populares en la actualidad en México, las entradas para este concierto fueron anunciadas con un valor alto, a comparación de otros conciertos que se presentan en la ciudad.

Será la empresa Donboleton la encargada del boletaje, y las localidades ya están puestas a la venta desde que se hizo el anuncio, por lo que los interesados deberán ingresar al siguiente enlace: https://ventas.donboleton.com/ordertickets.asp?p=9500

Los costos de las entradas serán según la zona, y los precios son los siguientes:

$575: Grada General

$145: Grada Preferente

$mil 975: Zona tumbada

$3 mil 270: Vip

$5 mil 020: Diamante

¿Por qué se canceló el pasado concierto de Natanael cano en Ciudad Juárez?

Fue el pasado mes de mayo, cuando se tenía agendado el concierto del "Padre de los corridos tumbados", así como de otros cantantes famosos como Santa Fe Klan y Pepe Madero, entre otros, como parte del festival Tecate Supremo 2023:

Sin embargo, este evento estuvo lleno de fallas en la logística desde un principio y, pese a que inició con un retraso, se terminaron por suspender varios conciertos debido al mal clima que hubo ese día.

Por lo anterior, los juarenses se quedaron con las ganas de escuchar a Natanael en aquella ocasión, no obstante, ya podrán hacerlo e unas cuantas semanas.

¿Quién es Natanael Cano?

Nathanahel Ruben Cano Monge, mejor conocido como Natanael Cano es un músico, rapero, compositor, productor y cantante que saltó a la fama al ser uno de los principales exponentes del subgénero “Corridos Tumbados”, una variación de los corridos que durante décadas han formado parte de la música regional mexicana.

Originario de Hermosillo, saltó a la fama en 2019 gracias a su canción "Soy El Diablo", tema que sentó las bases de este nuevo estilo musical y que lo convirtió en uno de sus pioneros.

Actualmente, Cano ha sido superado por algunos de los nuevos exponentes de su propio género y aunque asegura que esto no le molesta, en entrevista con la revista "GQ", se autoproclamó como "el padre" de este movimiento.

"Me considero el papá de los corridos tumbados, yo creo que todos son mis hijos. Les digo, pero no lo aceptan pues", dijo Natanael al medio estadounidense en tono de broma.

Lo que sí reconoció es que antes de su música sólo se conocía el corrido tradicional, y aunque hay suficiente espacio para que tanto él como sus colegas puedan brillar, sí está convencido de que es uno de los precursores del nuevo estilo del regional mexicano.

"Sí me considero el pionero, uno de los pioneros, porque somos dos", agregó.

Cano también fue cuestionado sobre cómo se lleva con el resto de sus compañeros de género, y lejos de lo que la gente crea, reveló que no existe ningún tipo de competencia, incluso destacó que hay un gran cariño entre todos, por lo que seguramente los verán colaborando muchísimas veces.

"A todos los quiero mucho, nos llevamos muy bien. Me quieren mucho porque soy puro cotorreo y nada, no me hablen de música ni de trabajo", expresó.

