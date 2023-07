Niegan que haya desabasto de agua potable en Ciudad Juárez

Óscar Ibáñez, representante de la gobernadora en la zona norte, aclaró que el plan hídrico está diseñado para evitar con acciones de prevención, que se llegue al Día Cero, por lo que no hay una alerta de falta del vital líquido en Ciudad Juárez, pese a quejas y manifestaciones de distintas colonias.

"Si no hacemos lo que se tiene que hacer, claro que tendremos un Día Cero; yo no estimo el Día Cero, yo hago todo lo posible para que nunca llegue ese momento y eso depende de cómo se maneje el acuífero, tenemos que partir en qué hacer para que eso no pase", declaró Ibáñez.

Ciudad Juárez está teniendo en estos momentos la mayor inversión en toda su historia, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) está invirtiendo casi mil 200 millones de pesos de recurso propio y se tienen otros recursos que también se suman, como las presas, entre otros.

En la tercera sesión del Consejo Estatal Hídrico, una de las políticas que se propusieron fue la apuesta a la economía circular del agua para el desarrollo Industrial y empresarial de Ciudad Juárez, para que comiencen a reutilizar varias veces el agua.

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

“Que los nuevos proyecto que vengan, tengan estos esquemas en su concepción de usar el agua, tratar y reutilizar en sus procesos, áreas verdes; es un enfoque que en Juárez se está empezando a utilizar, pero lo que se propone es que se genere un proyecto estratégico promovido en todo el estado”, detalló.

Por otra parte, en días pasados, Sergio Nevárez dijo que no hay agua en esta ciudad y que en 15 años llegará el Día Cero, ante esto, Óscar Ibáñez, quien preside el consejo hídrico, explicó que no hay riesgo para que Juárez se quede sin agua.

“El plan estatal hídrico está diseñado para evitar llegar al Día Cero, hay seis líneas de trabajo distintas, una protegen el agua de riego agrícola, otras la innovación y la cultura del ahorro, la que promueven la eficiencia en los organismos operadores, sustentabilidad en la planeación y recarga de los mantos acuíferos y de las zonas de lluvia, cada una de estas tiene acciones y presupuesto para evitar el día Cero y lo que procede es aumentar los procesos y aumentar la inversión y se tiene que dar junto con los nuevos desarrollos que se vienen dando y pagar su propia infraestructura”, informó Ibáñez.

Agregó que la realidad de Ciudad Juárez es que los mantos están sobreexplotados, el modelo de planeación que tiene Chihuahua es ejemplo a nivel nacional y que ante la crisis que se vienen en el país, estos modelos deberían implementarse, se dijo que este Estado a nivel nacional es que tiene mayor cobertura de agua.

La problemática que se vivió de manifestación por falta de presión en fraccionamientos y colonias, fue por incidentes, uno fue por una fuga de una tubería muy grande en el Felipe Ángeles y se tuvo que cancelar por cuatro días el suministro de agua, los apagones de energía eléctrica es otro lo que afecta a los pozos y en la colonia Riberas fue el robo de agua con tomas clandestinas.

