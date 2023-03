"No me arrepiento de mi decisión": Fuentes tras su salida del municipio de Juárez

Luego de su renuncia al gabinete del alcalde, Cruz Pérez Cuellar, la empresaria y política juarense Adriana Fuentes Téllez comparte sus primeras impresiones y plática de lo que será su futuro político y su activismo social.

"Primero que nada debe de quedar bien claro que soy una mujer congruente y actuó siempre en base a lo que digo, mi renuncia fue por congruencia y por defender en lo que creo, lo que realmente son mis convicciones", menciona Fuentes al iniciar la entrevista que concedió a El Heraldo de Juárez.

Fuentes Téllez llegó literalmente "corriendo" al restaurante familiar que está ubicado en el cruce de Vicente Guerrero y Paseo Triunfo de la República.

"Vengo llegando de la Ciudad de México y acabo literalmente de aterrizar, del aeropuerto me vine para acá a atender la entrevista", dijo la empresaria cuando arribo al sitio de la platica.

Al cuestionar a Fuentes Téllez si hay algún arrepentimiento de su parte luego de la renuncia, ella se acomoda en su silla y contesta: "mira, no me arrepiento en lo más mínimo pero si me puede haber renunciado, hubiera querido renunciar en el mes de septiembre para entregar el puente Villarreal", señala Adriana Fuentes.

FOTO: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

"En el caso específico del proyecto del puente Carlos Villarreal fue un proyecto que desarrollamos en el área que yo dirigía y en coordinación con varias áreas de la presidencia municipal como es obras públicas y desarrollo urbano, me hubiera gustado quedarme a trabajar al menos hasta el mes de septiembre que es cuando debe de entregarse el puente ya terminado", refirió la empresaria.

Fuentes Téllez detalló los motivos que la orillaron a renunciar, señalando que: "Cuando el alcalde me invitó a trabajar en esta administración fuimos muy claros e hicimos acuerdos en el sentido que fuera de ideologías trabajaríamos por Juárez, sin embargo hubo disgusto por qué acudí a la marcha en defensa del INE y pues ni modo, tuve que renunciar por qué yo soy de las personas que tata de ser congruente con lo que dicen y con lo que hacen y no estoy de acuerdo lo que quieren hacer con el INE y lo seguiré defendiendo donde yo me encuentre", enfatizó.

Acerca del trabajo que desempeño durante los últimos 17 meses en el ayuntamiento y el trato que recibió por parte del alcalde, Fuentes Téllez dijo: "Cruz es una persona muy profesional y tiene las puertas abiertas para todos aquellos que en realidad quieran trabajar por Juárez y tan es así que El de Morena y yo del PRI, estuve trabajando en el ayuntamiento con toda la libertad del mundo y empujando proyectos por el bien de nuestra ciudad".

Argumento además que: "espero que el día de mañana haya una verdadera apertura democrática, donde los colores, la ideología y as religiones no tengan nada que ver y que el único objetivo sea trabajar por Juárez".

Fuentes Téllez hablo de los proyectos futuros y lo relativo a su actividad partidista, señalando que: "yo voy a seguir trabajando desde mi trinchera, me han invitado a participar en varias actividades sociales, organizaciones que tratan la problemática de adicciones en menores y el tema de migración que es una situación grave por atender en esta frontera, estoy analizando cómo puedo apoyar y voy a poner mi granito de arena en ambos temas".

En el plano político, detallo : "tratándose de trabajar por Juárez siempre he estado puesta y dispuesta, es muy temprano para hablar del tema pero primero hay que esperar que salga el tema de las elecciones en Coahuila y el Estado de México y luego ya veremos, antes que todo está ciudad Juárez y esa siempre va a ser mi prioridad", concluyo la empresaria.

