"No me van a matar a tiktokazos": Alcalde de Juárez crítica ataques en redes del PAN

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, pidió a su gabinete redoblar esfuerzos en la ciudad y continuar trabajando en territorio como se ha venido haciendo desde el inicio de la administración a favor de los juarenses.

Esto, luego de los ataques cibernéticos que ha tenido en los últimos días, aprovechando las redes sociales y por la diferencia estatal del PAN, luego de haber solicitado un permiso sin goce de sueldo para que acudiera a la ciudad de Parral a un encuentro con Claudia Sheinbaum.

Se dirigió a los adversarios que están en esta dinámica de golpeteo, que los espera en el territorio, porque es un presidente de territorio.

"Insisto en que necesitamos redoblar nuestro trabajo y decirles a los adversarios y a quienes están en esta dinámica de golpeteo que no soy un político cibernético, a mi no me van a matar a tiktokazos, a ellos quiero decirles que los vamos a estar esperando en el territorio, en las calles", señaló el alcalde.

"Yo soy un presidente de territorio, redoblemos el esfuerzo en escuelas, calles, clubes de adultos mayores, mercados o donde tengamos que ir como lo hemos venido haciendo", agregó.

Comentó que durante la semana en la que pidió permiso un día para acudir a la ciudad de Parral, se desataron una serie de ataques, especialmente por Tik Tok y al mismo tiempo de manera cobarde con cuentas que no se identifican.

"A los adversarios cobardes que a través de redes inventan calumnias y mentiras les digo que está bien, síganle por ahí que nosotros los vamos estar esperando en el territorio, y ahí en el territorio, con la gente los quiero ver, esa es la respuesta que quiero darles", indicó.

Reiteró al gabinete que le dé carrilla para seguir trabajando como lo han venido haciendo en territorio de Ciudad Juárez.

