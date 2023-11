"No voy a entrar a ese juego": Pide alcalde de Juárez no politizar la seguridad

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar señaló que el tema de seguridad no se debe de partirizar, politizar o polemizar porque es un tema que se merece toda la seriedad, al contrario, se merece que todos trabajemos en equipo entre los tres niveles de gobierno, pero no entrará esa dinámica de confrontación.

Lo anterior, luego que la gobernadora María Eugenia Campos cuestionara las ausencias del alcalde en la ciudad por atender asuntos en lugar de atender la seguridad pública.

“Los presidentes municipales estamos obligados a reportar nuestras ausencias, estoy seguro que, si se revisa, se van a dar cuenta que estamos presentes en más del 90 por ciento del tiempo aquí en la ciudad”, enfatizó.

Externó que quiere enfocarse en el trabajo porque hay mucho trabajo que presumir en la ciudad, por lo que no caerá en un juego que lo quieren llevar que es la confrontación.

Aseguró que de nada les sirve a los juarenses un pleito de esta naturaleza, por lo cual, espera que pronto se dé la oportunidad de hablar con la gobernadora del Estado.

Reiteró la disposición de seguir trabajando en equipo y continuar haciendo obras en la ciudad que es mucho lo que se ha hecho.

El presidente municipal insistió en seguir concentrados en la coordinación con el Estado y con la Federación.

El alcalde Pérez Cuéllar también se refirió a los ataques mediáticos que ha sido objeto por personas de oposición al gobierno municipal, en donde comentó que todas las denuncias se canalicen ante las autoridades correspondientes.

“Yo no voy a entrar a ese juego, he dicho que estoy aquí, con toda la apertura para que se revise todo lo que se tenga que revisar, pero si me meto a la narrativa, pues les estoy haciendo el caldo gordo, es evidente que me quieren llevar a ese terreno”, puntualizó.

Publicado en: El Heraldo de Juárez