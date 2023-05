"Nos van a tratar como el peor narco": migrante por sanciones de EU

"Después del 11 de mayo, las autoridades de Estados Unidos no van a hacer un proceso que nosotros vamos a quedar como delincuentes, como si fuéramos el peor narco, podemos tener encarcelamiento con un período de 5 a 10 años sin poder a entrar y eso es se xenófobo y racista", Joel Vargas de Venezuela.

Después del levantamiento del Título 42, el venezolano, comentó que se ha informado que la aplicación de CBP One, tendrá más disponibilidad, pues abrirá hasta 23 horas diariamente.

Ya que indicó que, hasta el momento, esa aplicación móvil abre de dos a tres minutos diarios, para las 9:00 horas del día ya se colapsa.

"Vamos a poder acceder, meter a todo el grupo de familia así sean 40 personas, eso es lo que va a suceder, el gobierno de Estados Unidos está haciendo todo lo posible para que nosotros entremos de manera legal", dijo Vargas.

El venezolano, comentó que el que entre de manera ilegal después del 11 de mayo será porque es necio "No presta atención y no quiere hacer caso".

Otra de las razones por las que los migrantes podrían seguir entrando de manera ilegal será porque desconoce los beneficios que hay, pasando de manera legal.

"A mí me dicen que, porque no me entrego y yo tengo razones por las cuales pasar de manera legal, mi esposa y mi hija me esperan en Colombia, si yo no paso legal como yo las voy a patrocinar", explicó el migrante.

Joel Vargas espera cruzar a Estados Unidos y seguir preparándose, pues buscará un doctorado, su esposa quiere hacer una maestría y su hija de cuatro años es su prioridad, por lo que no podría negarle la oportunidad de estudiar en Estados Unidos.

