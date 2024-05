Pagan migrantes a particulares 7 mil pesos de Chihuahua a Juárez; los abandonan en Samalayuca

La mayoría de migrantes que están varados en Chihuahua capital porque los bajan del ferrocarril, ahora están enfrentando otra estafa, hay automovilistas que se están acercando a lugares donde se congregan y les ofrecen traerlos a Ciudad Juárez por 7 mil pesos, pero son abandonados en el camino.

“Todo este grupo que estamos aquí nos ha pasado que en Chihuahua llegan los carros nos dicen que por carro hay que juntar 7 mil pesos y nos dejan en el desierto de Samalayuca, diciendo que sólo es caminar para pasar el retén y nos recogen más adelante y nada ya no volvemos a ver ese carro”, dijo Iram de Venezuela.

Algunos de los migrantes que estaban bajo una sombra de un matorral, contaron que incluso los dejan antes de iniciar Samalayuca y desde allá tienen que venir caminando escondidos entre las dunas.

“Mucho antes de llegar a Samalayuca bajaron a unos, donde no hay nada, no son Ubers porque no tienen un marcador de cobro, son personas particulares, ellos a veces dicen que ya trajeron a otros grupos hasta acá que otros migrantes les dicen dónde estamos y así nos contactan”, contó el venezolano.

Foto: Édgar García / El Heraldo de Juárez

Igualmente, comentó que los carros saben cuando van llegando en el tren y donde los van a bajar y ahí a quienes van llegando les ofrecen traerlos a la frontera.

“Nos dicen que vamos a caminar un poquito que nos esperan después de migración y nada se van, nos dejan botados, cada uno pagamos entre mil 300 a mil 700 para poder juntar los 7 mil y es mentira que nos van a traer hasta acá”, platicó.

Foto: Édgar García / El Heraldo de Juárez

El problema también es que en los autobuses no les están vendiendo boletos de Chihuahua a esta frontera, dijo: “Ellos los que nos dicen es que está prohibido que subamos, a veces a los que sí les venden es familias que traen muchos niños”.

El tiene nueve meses dentro de México hasta llegar a Ciudad Juárez y de travesía salió de Venezuela en agosto del 2023, viajó con su esposa y dos menores y todavía no ha podido caer su cita de CBP One, por lo que buscará entregarse a autoridades norteamericanas de manera ilegal, “Ya perdí las esperanzas en esa cita”, finalizó Iram.

