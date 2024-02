Pausan exportación de ganado a EU por presencia de ejemplares con estomatitis papular

La presencia de bovinos con signos característicos de enfermedades vesiculares en la estación cuarentenaria internacional San Jerónimo, en Ciudad Juárez, que iban a ser exportados a los EU motivó una pausa en la exportación y el regreso de los animales.

La Unión Ganadera Regional de Chihuahua confirmó el cierre de la frontera para ganado de exportación debido a casos de Estomatitis Papular Bovina, que son aftas, una enfermedad viral que se contagia por contacto, por lo que se destinó un equipo de personas para la detección de los animales infectados a fin de actuar de inmediato y evitar que todo el ganado se regrese.

Ello luego de que algunos ganaderos denunciaron que desde hace unos días detuvieron la exportación del ganado al detectar a los animales infectados con Estomatitis Papular Bovina, que es una enfermedad frecuentemente relacionada con los cambios de clima, temperatura o temporada.

Álvaro Iván Bustillos Fuentes, presidente Unión Ganadera Regional de Chihuahua informó que realizarán una visita a Washington a fin de tratar del tema con la USDA (US Department of Agriculture) y evitar que se castigue a los productores al regresar todo el ganado y no únicamente los lotes infectados.

Foto: Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UgrCh)

La Estomatitis Papular Bovina es una enfermedad que se puede confundir con fiebre aftosa, debido a que produce lesiones similares, por lo que además se plantea instalar un laboratorio en la estación cuarentenaria para que en caso necesario se puedan realizar los exámenes de inmediato.

El líder ganadero informó que al igual que en otros años, desde el 2011, se ha detectado la enfermedad, sin embargo anteriormente al detectar las aftas en un lote se mandaban a analizar y al descartar que no se trataba de fiebre aftosa, dejaban que el lote infectado regresara a su lugar de origen y el resto del ganado podía continuar el proceso de exportación.

Después de eso, esperábamos a que se venciera la prueba de tuberculosis, y una vez vencida se volvía a realizar dicha prueba y así podíamos presentar nuevamente el ganado en la frontera.

Ahora, el Departamento de Agricultura de EU (USDA) cumplió la advertencia de regresar el cien por ciento del ganado al detectar algún virus o infección. EU incrementó la seguridad de sus fronteras y con ello la aplicación del protocolo.

Foto: Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UgrCh)

El ganadero explicó que la estomatitis es una enfermedad viral, que no tiene nada que ver con la alimentación o la geolocalización del ganado, pudiera ser comparable a un tipo de gripa en humanos, que se contagia con el contacto cercano.

Ante ello, la Unión Ganadera Regional de Chihuahua envió a todas las Asociaciones Ganaderas Locales algunas recomendaciones para evitar la propagación, entre ellas los exhorta a revisar minuciosamente a sus animales; tratarlos con una solución de agua oxigenada o yodo, una a la vez.

A la vez informó que van a ser más estrictos a la hora que llegue el ganado a la frontera, dado que se destinó un equipo de personas que se encargará de buscar aftas en el ganado, desde la entrada a la estación cuarentenaria y hasta su salida.

Álvaro Iván Bustillos destacó que es más factible destinar recursos a la revisión a que toda la comunidad ganadera se vea afectada al regresar su ganado, ya que ello implica daños para los animales y pérdidas económicas para los productores.

Foto: Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UgrCh)

El líder ganadero aseguró que ya empezaron a trabajar para solucionar la situación, para ello ya tienen en planes la visita a Washington.

Además la entabló comunicación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) para ver el estatus de la vacuna contra la estomatitis y su posible implementación como parte del protocolo. Además de ver la posibilidad de contar con el laboratorio antes mencionado.