Policías municipales de Juárez denuncian ineficiencia en el servicio médico

Policías municipales de Ciudad Juárez acudieron a la presidencia a exponer su molestia por la cancelación de cirugías ya programadas y la falta de medicamentos.

Justo en el primer piso de la Unidad Administrativa Benito Juárez, se observó a por lo menos seis elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, estos llegaron para exponer cada uno de sus casos.

La mayoría de los uniformados fueron recibidos conforme llegaron, pero en los pasillos se escuchaba lo molesto que les resultaba batallar con el servicio médico.

"Yo debía de ser operada de la espalda y al acercarse la fecha, me cancelaron la cirugía, no puedo creer que ante las molestias que siento, todavía me digan que debo esperar más tiempo", relató una de las inconformes.

"No puedo creer que en la consulta el médico te dé una receta que no se puede surtir en la farmacia porque no tienen los medicamentos, de cuatro, ni uno estaba", argumentó uno de los policías.

"Solo venimos a dejar la queja, qué más podemos hacer, según se han mejorado las condiciones para nosotros y seguimos igual, varias de las medicinas no las tienen, por eso ni quisiéramos hacer uso de ese servicio, pero no tenemos más", mencionó una el elemento del Distrito Sur.

Todos los inconformes no proporcionaron sus nombres por temor a que se den represalias en sus turnos laborales o se les impongan sanciones.

En relación con el tema, el coordinador de la Comisión Edilicia de Salud, Víctor Manuel Talamantes, pidió que los elementos se acerquen con él en el tercer piso para revisar sus casos y darles solución.

