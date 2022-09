Programa de regularización de vehículos violó la Ley de aduanas: Nora Yu

El decreto federal del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera violó la Ley Aduanera y las leyes del gobierno de Estados Unidos, debido a que los automovilistas no pueden internar sus automóviles a lado americano, sentenció la presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales, Nora Elena Yu Hernández.

“Nosotros ya sabíamos que el problema que se iba a suscitar (programa de regularización vehicular), pues era un cuello de botella finalmente, era muy poca gente, si nosotros que éramos más de veinte los que estábamos participando, que tenías a parte tus oficinas en colaboración con el gobierno municipal, hacíamos un número determinado de permisos, calculábamos que a lo mejor con la ampliación que se dio hasta septiembre, si se acababan de regularizar los vehículos, pero así como lo tenían ellos planeado, se tardaron más de un mes en implementarlo y estaban totalmente ahogados y ahorita lo ampliación con la colaboración con el municipio, pero ya se vieron rebasados”, enfatizó.

Mencionó que este programa de regularización lo vio muy raro porque finalmente el gobierno federal se brincó la Ley Aduanera tras el decreto presidencial, pero ahora tendrá buscar la forma de cómo le va a dar seguimiento.

Externó que el gobierno federal tomó la decisión en su momento de implementar el programa de regularización de vehículos a través de un decreto y será el mismo gobierno que subsane las cosas en ese sentido.

Agregó que la ley de Estados Unidos tiene sus propias leyes para que un particular pueda exportar un vehículo y si incumplen la ley son sujetos a una multa porque no cumplieron con las leyes de Estados Unidos al no exportar el vehículo para internarlo legalmente a territorio mexicano.

Recalcó que al no importar el vehículo o en este caso, exportarlo de Estados Unidos a México, los automovilistas están sujetos a sanciones por la ley de Estados Unidos en caso que intente cruzar el vehículo a lado americano.