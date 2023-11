Propone Lilia Aguilar un decálogo ante posible llegada de caravana migrante a Juárez

La legisladora federal del Partido del Trabajo por Ciudad Juárez se manifestó preocupada por la caravana migrante que se dirige en estos momentos a nuestra frontera.

"Estamos hablando que es una caravana de más de 5 mil migrantes que transita desde el sur hasta la frontera norte, lo que ha encendido alarmas en Juárez, y una situación que agrava las cosas es que estos migrantes se encontrarán con frío, clima al que no están acostumbrados, además de la imposibilidad de cruzar hacia Estados Unidos y las fuertes restricciones del Gobernador de Texas, Greg Abbott", señaló la legisladora federal.

Ante este panorama, la diputada dio a conocer esta mañana un decálogo que contempla acciones completas para poder atender esta problemática que se avecina.

El documento contempla los siguientes puntos:

1. Estados Unidos debe tener presente la importancia del intercambio económico con México y lo que los mexicanos representamos: “somos el primer país destino de exportaciones texanas, con 89 mil millones de dólares registrados en 2020, (aproximadamente 32 por ciento del volumen total). Si este número se le olvida al gobernador Abott se lo vamos a estar recordando”.

2. México ha cumplido su promesa de aliviar la presión migratoria hacia Estados Unidos, prueba de ello es el acuerdo alcanzado en septiembre de este año y con ello hemos evitado una crisis migratoria.

3. El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos, el Republicano Mitch McConnell declaró recientemente: “Creo que los demócratas tendrán que aceptar un proyecto de ley de protección fronteriza entre Estados Unidos y México realmente serio para conseguir que nuestra gente respalda un enfoque integral” hacia Israel y Ucrania. Ante ello, Lilia Aguilar señaló: “Desde México le decimos a McConnel que rechazamos con contundencia que migrantes sean equiparados con terroristas”.

4. Las medidas que México ha tomado han evitado la aglomeración de migrantes en ciertas zonas del país. La Guardia Nacional ha hecho un papel extraordinario.

5. No podemos obviar la espiral de violencia y las desesperadas condiciones económicas que han alimentado años de migración masiva desde Centroamérica y el Caribe hacia Estados Unidos, pasando por México. Aguilar dijo: “La solución no está en que todos migremos a Estados Unidos, pero tampoco en obviar que somos un continente interconectado y potente”. Y recordó, “México ha enviado repetidamente recursos a su frontera con Guatemala durante los últimos 10 años para formalizar las rutas migratorias, lo que además ha detenido un número récord de migrantes”.

6. El Gobierno del Estado, encabezado por Maru Campos, debe entender que su papel como gobernadora no está únicamente en decir que en Chihuahua se da un trato humanitario a migrantes, se necesitan más acciones. “Desde la Cámara de Diputados y en nuestros recorridos de territorio con nuestros paisanos no vamos a dejar de insistir en esto. Maru, no te hagas de la vista gorda frente a los migrantes”, agregó Lilia Aguilar. Además, hizo un llamado para que desde este momento proponga acciones para evitar que con la llegada de los migrantes que vienen de climas cálidos al duro invierno chihuahuense, el Gobierno del Estado de Chihuahua tenga acciones y planes concretos.

7. Tenemos que hablar fuerte y claro de las cifras reales de migrantes. Los cruces ilegales en la frontera entre México y EE.UU. alcanzan su máximo de 2023, con más de 200.000 aprehensiones en septiembre.

8. Tenemos que estar atentos de la elección en Estados Unidos, pues la posible llegada de Donald Trump nos pone en riesgos reales de nuevas amenazas arancelarias para tratar de paliar la migración.

9. Exigimos que Estados Unidos anteponga los derechos humanos de las personas y migrantes frente a sus visiones políticas. Como lo señaló el Presidente López Obrador deben de participar de los diálogos y conversaciones con todos los gobiernos de América, en especial los que mayores migrantes expulsan hacia Estados Unidos.

10. Seguiremos impulsando que Estados Unidos llegue a un acuerdo con Naciones Unidas para realizar una evaluación previa de los inmigrantes y que continúen abriendo centros de procesamiento como lo han hecho en países como Colombia, Costa Rica y Guatemala.

