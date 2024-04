Puedo hablar por mis hechos y lo que hice: Cruz Pérez Cuéllar

En el marco del inicio de campaña, el aspirante a la Presidencia Municipal de Juárez por la coalición conformada por Morena y Partido del Trabajo (PT), Cruz Pérez Cuéllar subrayó que los buenos e innumerables resultados concretados lo respaldan para poder solicitar nuevamente el voto de los juarenses y poder continuar trabajando por esa frontera.

Pese a que la gestión con el Gobierno del Estado no se ha concretado como quisiera, caso contrario a lo ocurrido con la Federación, a quien agradeció el apoyo otorgado y el voltear a ver a esta ciudad, destacó que eso no lo ha detenido para sacar adelante a Juárez.

“Yo puedo hablar por mis hechos y lo que yo hice, los juarenses vieron que durante los 31 meses y medio hicimos un gran esfuerzo por coordinarnos con los dos niveles de gobierno, el gobierno federal nos ha apoyado mucho, pero no hemos tenido apoyo del Gobierno del Estado, pero por nosotros no ha quedado”, precisó previo a enlistar algunos de los logros que le presentaron a los juarenses en un magno evento este domingo 28 de abril en la Plaza de la Mexicanidad, para el que citaron a las 16:00 horas, a fin de iniciar una hora posterior.

Debido al empate con el debate presidencial, aprovecharon la reunión para adecuar el lugar, para ahí mismo presenciarlo y respaldar a la aspirante a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo.

Pérez Cuéllar hizo énfasis en que durante su administración se rompieron varios récords, toda vez que ha sido cuando más calles se pavimentaron o recarpetearon, donde se entregaron mayor número de títulos de propiedad, que ha rehabilitado más parques, ha gestionado mejoras en más de 400 escuelas, se ha tenido una mejora significativa y nunca antes vista del alumbrado público. Agregó la compra de unidades de la Policía Municipal, ambulancias y máquinas pintarrayas que comentó, son cosas que se quedarán para el municipio a fin de continuar siendo de utilidad.

En el tema del Presupuesto Participativo destacó que ellos iniciaron con este programa, lo cual fue complejo, pero han logrado tener un avance significativo en lo que respecta a la participación de la ciudadanía, pues el primer año votaron alrededor de 22 mil ciudadanos, el segundo se duplicó con 44 mil y en este tercer año lograron que más de 95 mil 500 juarenses salieran a votar, por lo que refirió que demuestra que los resultados se están dando y que las obras se realizaron a cabalidad; “es una muestra de confianza, la gente no va a votar, es una muestra de confianza, pues la gente no va a votar si piensa que no se van a hacer las obras”.

Una cosa que destacó de sobremanera es que todos esos logros se han dado sin endeudar al Municipio, pues no solicitó un solo préstamo, sino por el contrario, externó que por año pagaron puntualmente 27 millones para el Plan de Movilidad Urbana.

“Estos son los resultados que yo les voy a presentar a las y los juarenses para pedirles su confianza el próximo 2 de junio”, externó, agregando que él les dio mantenimiento a varias obras que por varias décadas no se habían atendido y que representaban un riesgo latente para los ciudadanos.

Es por ello que tal como lo dijo en septiembre de 2018, con el mismo entusiasmo que lo han visto en las campañas, lo van a continuar viendo durante su gestión, pues una cosa que lamenta mucho es la “mala tradición política” en donde únicamente se observa a los actores políticos en las campañas, más no cuando ya asumen sus cargos como funcionarios.

Ante la guerra sucia que mantiene el PAN en su contra y ante esta última acción ejercida de la cual no quiso hablar mucho, el morenista subrayó que “ellos atacan porque no tienen nada qué presumir, sinceramente perdieron el tiempo, empezando por la gobernadora que no vino a Juárez, prefirió ir a Londres, a Europa a Miami a no sé qué tantos lugares fue, se la pasó muy suave, pero no vino a Juárez”.

De esa manera dejó en claro que los juarenses son conscientes del actuar de cada uno de los gobernantes y, pese a que él prefiere dedicarse en destacar sus resultados, dijo que no se va a quedar callado ante tales acusaciones.

Por eso, el que Juárez sea bastión de la 4T representa, además de un orgullo para él dado que fue el primero en asumir un cargo por esas siglas, una obligación para que “esa fuerza no se debilite por un mal gobierno, que por el contrario que esa gran fuerza que tiene López Obrador y ahora la doctora Sheinbaum no se vaya a ver mermada por una actuación no correcta; al contrario, quiero que mi actuación contribuya”.

En cuanto a la elección dijo que espera una contienda pacífica y de gran participación ciudadana y más porque insistió en que los juarenses son gente informada, por lo que añadió que a sus contrincantes “les salió el tiro por la culata” con el golpeteo político en su contra.

Pese a que el tema de migración ha sido una situación compleja, aseguró que en esa frontera han logrado absorberlo de buena manera, pues a pesar de que se tuvo la tragedia en la Estación Migratoria hace un año, todo lo demás lo han logrado controlar evitando otros siniestros.

Dijo que una de las cosas que abona en gran medida es la solidaridad de los juarenses, quienes acogen a todas las personas que provienen de otras regiones, así como la buena coordinación que mantienen con las autoridades norteamericanas quienes, una vez que ingresan los centroamericanos al país vecino del norte, los atienden y deciden la situación que guardarán.

Recalcó que sí es un tema complicado, pero tampoco es lo que pintan los panistas, además de que indicó que han tenido el constante apoyo de la Federación, caso contrario al Estado, por lo que volvió a hacer mención que él continuará haciendo su esfuerzo por lograr una gestión con la mandataria estatal, pero en caso de no lograrlo, se conducirá por su cuenta tal como lo hizo en estos más de treinta meses.

Es así como se mostró confiado y seguro de que la ciudadanía juarense le otorgará nuevamente su voto de confianza para continuar trabajando por la frontera, la cual acusó que los anteriores gobiernos no le habían prestado atención, incluso ni los presidentes de la república hasta apenas López Obrador, lo que continuará con Sheinbaum Pardo, pues recordó las promesas y proyectos que tiene ya para esta importante frontera a fin de impulsarla y hacerle justicia.

Por ello aseguró que hará lo propio para facilitar que la gestión y que las obras proyectadas puedan llegar a buen término y así impulsar aún más a una de las fronteras más importantes del país.

Pese a que el tiempo de campaña es corto para los cargos públicos locales, comentó que el trabajo que tanto él y su equipo han ejercido les permitirá avanzar de una mejor manera, además de que se han mantenido cercanos a la población en todo momento, lo cual abona a la confianza que tiene de que saldrán victoriosos, aunque dijo tampoco se pueden agarrar de eso para soltar ventaja, sino lo contrario.

