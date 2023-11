¿Qué hora es? Confunde a juarenses el cambio de horario

Este domingo 5 de noviembre inició el cambio de horario en los municipios fronterizos de la entidad, por lo que se atrasó una hora el reloj; Ciudad Juárez fue uno de los municipios de la franja fronteriza que así lo hizo.

Pese a los avisos que se emitieron con anticipación para que los ciudadanos estuvieran informados, a muchos les tomó por sorpresa este cambio en el reloj.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Llegaron prácticamente una antes a sus centros laborales, a la apertura de sus locales o simplemente a las actividades cotidianas que realizan los domingos.

"Sí, me dio vergüenza que tuve que hablarle a mi jefe, caso lo regañe por que no llegó a abrir el local y que me va diciendo que en una hora llegaba, mucha pena me dio", comentó Sandra, empleada en la zona centro.

Durante un recorrido de El Heraldo de Juárez en el centro histórico, nos percatamos de que varias personas no habían hecho el cambio en sus relojes o teléfonos celulares.

"Oiga que es eso de que se cambia y pasados los meses otra vez, a mi si me cuesta mucho acostumbrarme, será por que ya estoy viejo y solo los empresarios o los más jóvenes no ponen peros", dijo Don Gonzalo.

Algunos más preguntaban la hora a los que se encontraban en la Plaza de Armas o alrededores, ya que estaban confundidos por que sus celulares no hicieron el cambio automático.

"Mi celular, no se por qué no se cambio?, pero al menos no llegué tarde, trabajo aquí, en la Plaza de la Tecnología, pero a partir de ahora saldremos sin luz solar, es lo único malo", mencionó la ciudadana Deyanira.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Los entrevistados coincidieron en que les llevará quizás un máximo de 15 días acostumbrarse a dormir una hora menos y también coincidieron en que el beneficio de la modificación del horario realmente se vea.

Nota publicada originalmente en El Heraldo de Juárez