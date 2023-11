Realizan "Caravana Naranja" en Juárez por Día de la Erradicación de la Violencia vs la Mujer

“Para mí ha sido muy importante el apoyo que se me ha brindado, desconocía que existía este servicio, sin embargo, como víctima de violencia cuando me abrieron las puertas aquí en terapia grupal y ha sido de mucho aprendizaje”, contó una de las mujeres que vivió violencia y que formó parte de la “Caravana Naranja”.

Esta caravana fue organizada por el Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum) Maricela Escobedo Ortiz y parciparon más de una decena de carros alegóricos con globos color naranja y mensajes para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Por su parte, Silvana Fernández, coordinadora de Cejum, informó que son muchísimas las mujeres que se atienden en Cejum, durante el 2023 atendieron un total de 14 mil 300 mujeres, niñas y adolescentes a través de casi 30 mil servicios.

Fueron 12 kilómetros los que se recorrieron, partiendo del memorial del Campo Algodonero hasta llegar al Cejum, en el que participaron mujeres, instituciones de gobierno estatal y municipal, organizaciones de la sociedad civil y todos aquellos actores involucrados en la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres.

La “Caravana Naranja” se realizó dentro del marco del Día Mundial para la Erradicación de las Mujeres, celebrado este sábado 25 de noviembre.

“Cejum me ha aportado muchas herramientas, para seguir con el proceso que enfrentó para buscar una vida sin violencia y tener paz tanto para mi como para mi familia”, compartió la mujer, que por razones de protección y seguridad no pudo compartir su nombre.

Destacó que cuando comenzó su proceso desconocía que existía un ciclo de violencia y lo importante de tener una red de apoyo que es de los servicios que brinda Cejum.

“Es bueno saber que tenemos apoyo por parte de las autoridades y que no estamos solas, eso me alienta a seguir adelante y a ser firme en mis decisiones, a quererme y respetarne”, compartió la mujer. Además indicó que va en su novena sesión y no piensa dejar de acudir.

“Recomiendo mucho que se acerquen es un gran espacio donde te dan una fortaleza y apoyo genial, convivimos con mujeres con situaciones similares, aprendemos todas de todas en un ambiente de respeto”, dijo la mujer

Finalmente, Silvana Fernández expresó: “Uno de los propósitos de esta caravana es que las mujeres puedan visibilizar todas las instituciones tanto del Estado, municipio y federación que trabajan de manera directa o indirecta en la erradicación de las violencias contra las mujeres, la lucha sigue y no sólo los 25 de noviembre sino todos los días”.

