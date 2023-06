Realizan mesa de migración en la UACJ

El reportero gráfico Francisco Servín del Heraldo de Juárez, asistió al coloquio de la mesa de migración de la UACJ de la maestría de psicoterapia humanista y educación por la paz.

El fotógrafo contó y mostró la crisis humanitaria del migrante en Ciudad Juárez a través de una serie de imágenes de todas las situaciones que se han vivido desde noviembre a la fecha.

"Soy fotógrafo y artista visual, mi ojo tiene una postura humanista, aprendí que en la fotografía se pone el ojo y el corazón y nos enseña a valorar a las personas en cualquier circunstancia que estén viviendo", compartió Servín.

Destacó que uno de los mayores retos es salir de la cotidianidad y tomar una fotografía que no solo sea ilustrativa, sino que debe ser vista como un texto visual y se tiene que tener como una herramienta para transmitir discursos, ideas, pensamientos y que el receptor tenga la alfabetización visual para captar el mensaje, sobre todo cuando se trata de emitir a través de un medio masivo.

"Vivimos en la frontera y aquí el migrante es el personaje principal, más que el burrito, más que Juan Gabriel, aquí es un punto de encuentro de un mundo de choque de dos realidades que se están confrontando, el migrante y el juarense", opinó el fotógrafo.

Una de las principales problemáticas sociales que Servín ha captado, es que hay personas de esta frontera que se hacen llamar la mejor del mundo, pero atacan a las personas en situación de movilidad.

"Me tocó ver como se estigmatiza a estas personas con un odio muy grande, que viene desde tres ejes religión, raza y las deformaciones del cuerpo, pero si observamos bien a estos personajes que sentimos como una amenaza, yo no me veo diferente a ellos, tenemos el mismo color de piel, idioma y compartimos religión en algunos casos", expresó el artista gráfico.

"Como fotoperiodista, yo cuido de una manera muy personal y ética mi trabajo, porque no se trata solo de enseñar la foto más ostentosa o amarillista, se trata de mostrar una historia", puntualizó Servín sobre su fotografía diaria.

Añadió que es importante que como personas se acerquen al migrante para que realmente vean cuáles son sus verdaderas necesidades y como comunidad generar acciones y sensibilizar.

Asimismo, dijo que hay una falta de capacitación de personas que están dentro de medios de comunicación y distorsionan la información, sobre todo los que no están en campo y desconocen la verdad que pasa el migrante, por lo que se hacen ideas imaginarias del migrante.

Publicado originalmente en El Heraldo de Juárez