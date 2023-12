Refuerza SSPE operativo en NCG tras muerte del oficial mayor

Luego del asesinato del oficial mayor la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE) de Nuevo Casas Grandes, se reforzó un operativo de trabajo, esto, ya que pese a que la dependencia tiene el mando dentro del área por la desaparición de la policía en aquel municipio, continúan los hechos violentos de alto impacto.

Simeón Esparza, Subsecretario de Despliegue Policial de la SSPE, señaló que desde que se registraron los hechos, se desplegó un operativo de reforzamiento con elementos de la Policía del Estado.

Dentro de este operativo, se cuenta con herramientas como unidades de la dependencia, entre las que se encuentra un vehículo blindado. Asimismo, dentro del fortalecimiento de las acciones, se dio a conocer que se realizan patrullajes aéreos, así como recorridos en diversas brechas de municipios de Nuevo Casas Grandes.

Esparza señaló que para aumentar la seguridad, arribó un helicóptero para dar recorridos aéreos que son reforzados por dos drones en los municipios de Nuevo Casas Grandes, Janos, Ascensión, Casas Grandes y Flores Magón.

Este operativo, afirmó el subsecretario de despliegue policial, se lleva a cabo de forma coordinada con la Sedena, Guardia Nacional y con la Agencia Estatal de Investigación, los cuales se refuerzan las bases de operaciones interinstitucionales para tener mayor presencia.

Cabe recordar que este refuerzo se dio luego de que la muerte del oficial mayor, Pedro Pablo Lara, quien fuera asesinado fuera de su domicilio en aquel municipio.

Además, el mes de mayo fueron desarmados los elementos de la policía dentro de un operativo en el que se contó con la participación de 90 elementos de diferentes corporaciones, con lo que la dependencia estatal tomó el control de la seguridad en el municipio.

Sin embargo, no se han dejado de registrar hechos de alto impacto, siendo el caso más reciente el de Pedo Lara, que fue nombrado oficial mayor luego de la detención de la alcaldesa de Cynthia Marina C.B., quien lleva un proceso en su contra por el delito de peculado agravado por la venta de forma irregular de algunos terrenos propiedad del ayuntamiento, los cuales no fueron separados cumpliendo el protocolo de la administración municipal, sumado a que el recurso de la venta no llegó a las arcas municipales.