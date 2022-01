Regreso a semáforo rojo sería desastroso para restaurantes y bares

Representantes de restaurantes, bares y centros de diversión manifestaron su preocupación ante el riesgo de que regresemos a color rojo en el semáforo epidemiológico, tras aumentar los contagios y muertes por Covid-19.

El presidente de Ciudadanos Unidos, Francisco Aguirre externó que el volver a cerrar los negocios, no es la manera correcta para sacar adelante esta situación, sino que la Secretaría de Salud estatal y federal se pongan a trabajar con el tema de las vacunas para que toda la población cuente con ella.

Por su parte, la presidente de Canirac, Cristina Cunningham expuso que habrá que ver las condiciones y decisión final que tomen las autoridades de salud con el semáforo epidemiológico, dado que como sector económico ha tenido un desastre porque no han podido recuperarse.

“Ahorita un retroceso sería algo de lo más terrible para nosotros, no nada más en lo que son los bares o antros, sino en los restaurantes y todo en lo general. Nosotros sabemos que es un problema de salud, lo sabemos pero ya llevamos muchos años con este problema y hemos aprendido que no ha sido la manera correcta de como lo han manejado y mucho menos tampoco el andar cerrando los negocios, porque no nada más afectan a los negocios, sino también afectan a toda la clase trabajadora que dependen y que son las personas que más lo sienten porque son personas que viven día al día”, sentenció.

Por su parte, Sergio Arturo Salgado Torres, presidente de la Asociación Chihuahuense de Centros de Diversión mencionó que el regreso a color rojo sería catastrófico, ya que afectaría a este giro comercial, pero también para las dependencias de gobierno porque en estas fechas se pagan impuestos y derechos como Licencias de Funcionamiento y al cerrar los negocios no tendría la capacidad económica para hacer el pago.

Agregó que, sin duda sería un retroceso muy fuerte para todos en general en la economía de todo el estado, por eso es totalmente preocupante.

Mientras que la presidenta de Canirac, Cristina Cunningham dio a conocer la importancia que debemos tener todos en cuidarnos para disminuir los contagios de Covid-19, además que esperarán para saber cuáles serán las condiciones y decisión final del sector salud sobre un posible cambio de color en el semáforo epidemiológico, sobre todo en las restricciones.

Adelantó que como sector económico en los restaurantes ha sido un completo desastre ya que en color naranja como han estado en las últimas semanas, han permanecido limitados, además de que cuando estuvieron en amarillo y verde, nunca recibieron un beneficio adicional.

Recordó que los restaurantes y alimentos preparados cuando estaban en color verde en el semáforo epidemiológico llegaron un 75 por ciento de aforo, mientras que los restaurantes-bar, así como los bares solo llegaron al 50 por ciento en pleno color verde.

“La situación económica es muy complicada, muy difícil y ahorita, insisto del 50 al 30 estamos perdiendo oportunidad de poder pagar, sobre todo ahora con tantos aumentos tanto en insumos como en los impuestos, aumento el salario y volvemos a lo mismo, hay de repente de parte de las autoridades porque no saben de dónde vamos a sacar el dinero para pagar todo eso”, sentenció.

Finalmente, el presidente de Canacintra, Jesús Manuel Salayandía Lara comentó que pasar Chihuahua a un semáforo rojo como se ha escuchado por el nivel de contagios, sería muy lamentable para la vida económica para la ciudad, para la vida social de la ciudad y para la vida emocional de la ciudad.

Aseveró que la gente está muy desgastada de esta situación, porque no nada más es en lo económico, “va a ser un ambiente muy complicado todavía más de lo que ya tenemos en este inicio de año y se complica por eso de la pandemia, de la inflación, baja económica y demás, y si se llega haber un rojo si lo vemos muy duro.

Hizo un llamado a la ciudadanía para tomar las medidas sanitarias pertinentes, también al sector salud hacer un llamado para que den más información más certera de qué se trata, qué han encontrado en esos contagios, porque ya tenemos vacunas.