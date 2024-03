Revisa FGE cámaras de seguridad para aclarar robo en Recaudación de Rentas en Juárez

Rogelio Loya Luna, exrecaudador, acudió este martes a una reunión con el fiscal Carlos Salas y los agentes que están investigando el robo que hubo en Recaudación de Rentas el jueves pasado, día en que presentó su renuncia.

“Nadie más que yo está interesado en que esto se aclare lo antes posible; ellos están acelerando la investigación, hay personas citadas para hablar con ellos”, comentó Rogelio Loya Luna.

Indicó que la Fiscalía General del Estado ya tiene algunas cámaras para revisar los videos y poder aclarar la situación.

“Acabo de salir de Recaudación de Rentas y a mí me interesa que esto se aclare, que se sepa quién hizo o mandó a que se robaran ese dinero”, dijo.

Añadió que en esta situación política, cómo se está dando y cómo va con muy buenos avances, se cree que puede venir de otro lado, “es un golpe que se quiere dar políticamente”.

Foto: Edgar García / El Heraldo de Juárez

Aseguró que no se van a quedar callados y van a estar informando y dando a conocer a la ciudadanía cómo se van dando las cosas en la investigación.

“Decirles que un servidor, en mi historial en la política, nunca me he robado ni un cinco, y esta no sería la ocasión, voy a aclarar cada vez que se me quiera involucrar en alguna situación de estas”, expresó Loya Luna.

El robo se realizó el jueves 29 de febrero, el monto fue de 700 mil pesos dentro de Recaudación de Rentas en Pueblito Mexicano.

Incluso como parte de la investigación se va a entregar la tómbola, que además de guardar la bolsa de 700 mil pesos, también había otra de 1.5 millones de pesos y otra de menor cantidad, pero solo se robaron una y se enteraron el viernes de la semana pasada.

Loya Luna, finalmente dijo que para poder abrir la tómbola de seguridad hay que introducir dos llaves, una de la encargada de oficina y otra de Panamericano, pero hay fisuras en la tómbola.

Nota original de El Heraldo de Juárez