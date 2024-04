Roberto Briones padecía una enfermedad que dejó de atender para no descuidar su trabajo

El director de Protección Civil, Roberto Briones Mota, quien falleciera el pasado viernes 29 de marzo, padecía de una enfermedad, que decidió no prestarle mucha atención, para no descuidar su trabajo y permanecer al pendiente de esta ciudad.

“Primeramente, estamos muy tristes, fue algo que nos tomó por sorpresa, ya había tenido unos problemitas anteriores, pero el motivo de siempre tener muy puesta su camisa, no querer dejar de trabajar un solo día, de estar 24/7 para la ciudad, quizás pudo haber sido el motivo por el que no le prestará tanta atención a la enfermedad que empezaba a sentir,”, relató para El Heraldo, Roberto Briones, hijo del ahora fallecido Briones Mota.

“Yo como su hijo me tocó trabajar con él seis años, en el Departamento de Bomberos, entré como bombero, sin que él se diera cuenta hice mis pruebas, para ingresar, ya que él no quería, decía que era una carrera muy peligrosa, me toca combatir incendios de la mano de él, se va y regresa por la puerta grande y me tuve que retirar para que no dijeran que porque era mi papá el director, realice otros proyectos”, detalló.

“Él siempre tuvo la camisa muy bien puesta, él fue bombero y sabía lo que era no tener máquinas, lo que era que los bomberos no tuviera equipo porque así lo vivió, por ello en cuanto entró fue lo primero que quiso hacer, el tema de bomberos era de lo más descuidado, hizo dos de las entregas más grandes de juguetes de las que ha habido para la ciudad, muy contentos de todo el legado que deja”, agregó durante la entrevista Briones.

“Pero al final de cuentas nosotros nos quedamos orgullosos de la persona que fue, de todo lo que comenta la gente, ustedes como medios, todo lo importante que nos han hecho saber”, dijo el joven.

Justo un día antes de que saliera de la ciudad, se despidió de sus compañeros a quienes les aseguró que estaría para el fin de semana -pasado- para coordinar el operativo de Pascua en El Chamizal, al que ya no regresó.

Las honras fúnebres iniciaron desde el pasado domingo 31 de marzo a las 4:00 de la tarde, el segundo día de velación fue este lunes primero de abril de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche y se realizó una misa a las 6:00 de la tarde en la capilla de la funeraria.

“El día de mañana -este martes- en la Estación Central de Bomberos, por parte de Protección Civil, los compañeros Bomberos, Paramédicos, de las áreas que dependen de Protección Civil, pues van a realizar un homenaje a mi padre”, mencionó Briones.

El tercer día de velación será el martes 02 de abril, desde las 10:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, de la funeraria partirá para que a las 3:00 de la tarde se realice una ceremonia de homenaje, en la estación central de bomberos.

Una vez que concluya el homenaje de cuerpo presente, los restos serán trasladados para su cremación, dio a conocer el área de Comunicación Social del Municipio.

