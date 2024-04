"Se acabaron los abrazos, vamos a hacer valer la ley": Xóchitl Gálvez

La candidata a la presidencia de México por la Alianza "Fuerza y Corazón por México", Xóchitl Gálvez, dijo que en su gobierno se privilegiaran las energías limpias, además de que habrá 5 millones de créditos para que la gente pueda adquirir celdas solares para sus hogares.

En un multitudinario evento llevado a cabo el medio día de hoy en el gimnasio Universitario de la UACJ, Gálvez encabezó un encuentro con la militancia del PRI, del PAN y del PRD, misma que logro reunir a un poco más de 4500 personas en dicho recinto, mismas que escucharon con atención a la candidata.

"Vamos a privilegiar las energías limpias en nuestro país, esto como una forma de apoyar a la ecología y a nuestro entorno, vamos a dar 5 millones de créditos para que la gente pueda adquirir celdas solares para sus hogares", dijo la candidata.

Cómo parte de su gira por esta frontera, Gálvez llevó a cabo una visita a una empresa dedicada al procesamiento de nuez, lugar en el que convivió con sus empleados, además de escuchar a las mujeres que laboran en dicha planta productiva.

"Está mañana tuve la oportunidad de platicar con las mujeres de la Nogalera y me transmitieron un mensaje muy alarmante, tienen miedo de que sus hijas caminen por esta ciudad, me dijeron que está ciudad es muy insegura y tienen miedo de que sus hijas no vuelvan a casa, les quiero decir que se acabaron los abrazos a los delincuentes y vamos a hacer valer la ley", dijo Gálvez Ruiz en su primera parte del discurso.

La aspirante presidencial dijo que en su gobierno se privilegiara el apoyo de los integrantes de las policías municipales, gestionando que haya un sueldo de 20 mil pesos mensuales para cada agente que labores en dichas corporaciones municipales.

Señaló también que habrá un decidido apoyo a varios municipios de nuestro país con una bolsa económica que los ayude a generar infraestructura, destacando que para Ciudad Juárez se destinaran 10 mil millones de pesos, mismos que podrán ser destinados a tapar baches, seguridad pública y más infraestructura para esta ciudad.

Gálvez destacó también que en su gobierno habrá apoyo para los emprendedores, sobre todo en el caso de cuando se trate de madres solteras y jóvenes recién egresados de educación superior, señalando que habrá recursos suficientes para poderlos apoyar en sus emprendimientos.

En otra parte de su discurso indicó que volverán las estancias infantiles, además que se gestionara la creación del sistema nacional de cuidados, mismo que va dirigido a menores de edad y adultos mayores, con la intención de brindar apoyo a las familias que requieran tener un cuidador o cuidadora para sus niños o adultos mayores.

En la parte final de su mensaje, Gálvez señaló que habrá atención especial al problema del agua, privilegiando los sistemas de captación del agua de lluvia y buscar la manera de que esta sea utilizada para evitar el desgaste de los mantos freáticos que alimentan a nuestro estado.

