Se deslinda funeraria para mascotas de detenido por llevar 118 perros muertos en Juárez

Clientes de la Funeraria Eternal Pet se encuentran consternados ante la incertidumbre de saber si las cenizas que guardan en urnas son o no las de sus mascotas.

Esto luego de que las autoridades detuvieran a un empleado del crematorio de esta funeraria con 118 canes, que tenía “almacenados” en una camioneta Ford F-150 color plata y de reciente modelo.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo en la colonia Campestre Virreyes, dónde agentes localizaron a los animales en estado de descomposición y dentro de bolsas.

Francisco Javier O. L., de 29 años, es el nombre del detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Distrito Zona Norte para su investigaciones.

Adriana, una de las afectadas, dijo que al enterarse de lo ocurrido se puso en contacto con los dueños de la negociación, para saber qué había pasado.

Aunque ellos tienen la sospecha de que esté empleado del crematorio estaba trabajando por su cuenta posiblemente con otras negociaciones, se deslindaron de lo ocurrido.

Y es que al parecer Francisco realizaba otros trabajos de cremación a otras veterinarias, por eso tenía a tantos canes ahí guardados, pero esto ya deberá de ser investigado por las autoridades.

“Imagínese, ahora no sé si las cenizas que me entregaron eran las de mi angelito, o sabrá Dios de qué animal eran, lo que no entendemos es que hacía con tanto pero, para que los quería”, dijo Adriana.

