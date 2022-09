Se incrementa la llegada de migrantes a Juárez

El coordinador de Consejo Estatal para la Población (Coespo), Enrique Valenzuela, confirmó que en Ciudad Juárez sí se ha dado un aumento de personas en situación de movimiento, indicó que de las personas que se han acercado a solicitar ayuda humanitaria y se encuentran en albergues, el 40 por ciento está compuesto por niños, niñas y Adolescentes (NNA).

La presencia de niños acompañados y no acompañado implica un desafío importante para las autoridades de los tres niveles de gobierno en lo que es atención e inclusión, sobre todo en definir la forma en cómo se van a recibir y tengan todos los derechos, como es el caso de la educación.

“Sería aventurado de nuestra parte dar alguna cifra, porque de la población que tenemos en albergues, sabemos que ha oscilado entre el 30 o 40 por ciento el número de NNA”, declaró Valenzuela.

Únicamente en los espacios humanitarios, se tiene una cifra entre 2 mil 500 a 2 mil 800 personas de un sistema que involucra espacios de albergues de las tres esferas de gobierno y más de 20 espacios humanitarios instalados por organizaciones de la sociedad civil.

El funcionario dijo, que conocen en números de cantidad de NNA parte de CBP, porque ellos son quienes contabilizan las personas que ingresan, ya sea por puertos autorizados o cualquier otra manera, ahí se detecta que tantas personas son deportadas con el título 42 y quedan es esta frontera.

Sin embargo, el coordinador de Coespo, añadió que algunos migrantes llegan a rentar casas, hoteles o con algún conocido y es por eso que no cuentan con una cifra exacta, ya que éstos se salen del radar.

Añadió, que no es que pasen desapercibidos, nuestro trabajo es buscar que tengan las atenciones que necesitan, algunos de los migrantes por su situación de movimiento, no duran mucho en Ciudad Juárez, están por alrededor de dos meses y siguen su paso, muchas veces las autoridades opinan que es debido a que no tienen oportunidades de trabajo, techo o educación.

“Todavía tenemos muchos desafíos por atender, pero desde luego estamos trabajando para procurar los mecanismos, medidas para proteger a las personas en situación de movimiento”, mencionó.

Agregó que es importante que las personas que están pensando en emigrar, sepan que el título 42 está vigente por lo que sigue cerrada la frontera.

“Para los NNA el tratar de cruzar la frontera es un punto riesgoso, queremos hacer un llamado para que no se arriesguen los padres a cruzar con los niños, sigue siendo peligroso tratar de cruzar el río o por el desierto, es preferible esperar comunicación oficial”, finalizó el funcionario de Coespo.