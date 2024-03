Se registra Rogelio Loya como candidato de Frente Amplio por la alcaldía de Juárez

Rogelio Loya Luna, realizó su registro oficial como candidato a la alcaldía de Ciudad Juárez como representante del Frente Amplio Por México.

Aunque la campaña oficialmente inicia a finales de abril, Loya Luna, comentó que ya hay expectativa de la gente por conocer propuestas.

Adelantó, que de su parte su campaña habrá mucho trabajo, comunicación con los ciudadanos y un proceso muy honrado.

“Me han llamado loco, insistente, aferrado y sí soy loco, insistente y aferrado y quisiera que hubiera gente igual que quiera cambiar a Juárez, igual que ustedes, estoy cansado de lo que pasa en esta ciudad del desorden urbano, social, de la inseguridad pública, pero sobre todo del desorden que hay en corrupción”, expresó Loya en su mensaje ya como candidato oficial del Frente Amplio Por México.

Foto: Edgar García / El Heraldo de Juárez

Recalcó que la corrupción es la culpable que los niños no tengan parques donde puedan ir a divertirse, que no se pueda transitar libremente por las calles de Ciudad Juárez y sobre todo que no haya paz y seguridad.

“Este es un momento histórico y de gran oportunidad para cambiar la historia de nuestra ciudad u este momento se nos da cada tres años y a la mejor es el cambio de toda la vida”, dijo el candidato.

Dijo que lo más difícil es convencer a la gente que está afuera para que sepan que las cosas en Juárez pueden ser mejores.

“Quiero trabajar para que los juarenses podamos vivir en paz, para que las calles por las que transitamos sean las mejores”, comentó.

Lo que no quiere: “No quiero fallar al legado de mis padres, esposa e hijos y sobre todo no quiero fallarle a Juárez”, recalcó.

Puntualizó, quien lo conoce, sabe que está a la altura, que es un funcionario cercano, que sí resuelve.

“La presidencia no es un negocio, es de los juarenses es momento de rescatarla, ese el objetivo”, aclaró Loya.

Foto: Edgar García / El Heraldo de Juárez

Dijo que confía en que el proceso electoral se va a llevar conforme a la ley y garantizando la libre expresión de la voluntad ciudadana.

“Sé que no vamos solos, vamos con un gran equipo que ama a esta ciudad y podemos transformar Juárez”, externó Loya Luna.

Finalizó diciendo que el 3 de junio van a celebrar el triunfo de ganar la presidencial.

