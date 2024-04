Seguridad, salud y educación, temas a tratar empresarios y trabajadoras con Xóchitl Gálvez

Empresarios, mujeres trabajadoras y ciudadanos se reunirán el próximo sábado con la candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, en su visita que hará a Ciudad Juárez para promocionar su campaña política.

De acuerdo al adelanto de la agenda que tendrá la candidata en esta ciudad, Luis Aguilar, coordinador de la campaña en el estado dijo que a las 10:00 de la mañana del sábado, se reunirá con trabajadoras Nogaleras, evento que será privado.

Posteriormente, a las 12:00 del mediodía, estará en un evento masivo en el gimnasio universitario.

Hasta el momento, no se ha dicho de otros eventos que tendrá la candidata en esta ciudad, se está analizando el programa de trabajo, dijo Luis Aguilar.

Por otro lado, empresarios de la localidad señalaron que la seguridad es el tema principal que empresarios de esta frontera buscarán tratar con Xóchitl Gálvez.

“Tenemos invitación para la reunión, tenemos una lista de necesidades en común, que al final del día vienen a beneficiar a la ciudad”, expresó Isela Molina, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Mario Cepeda, presidente de Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana) comentó: “Nosotros hemos buscado a todos los candidatos que vienen, somos apartidistas políticos, creo que por ahí se hizo una convocatoria a todos los organismos, si nos llega, claro que ahí estaremos atentos a ver qué propuestas traería”.

Destacó que la seguridad será un tema a tratar con la candidata Xóchitl Gálvez, además, la infraestructura para generar energía limpia en esta ciudad.

“Infraestructura para transmisión y distribución, la cuestión de salud también, el servicio está muy mal aquí por el Seguro Social, mucho reclamo de las madres trabajadoras son las escuelas de tiempo completo, que funcionen de manera correcta para que se puedan incorporar a la fuerza laboral, quizás estímulos fiscales para la frontera”, dijo.

“Comentaba que se han perdido más de treinta mil empleos en los últimos seis meses, es una realidad, las maquiladoras se están yendo, ya de plano no están llegando al país y menos a la frontera por ser más caro el costo de la mano de obra, tenemos que nivelar esas condiciones para poder atraer más inversión aquí a la ciudad”, añadió.

Elizabeth Villalobos, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) mencionó “estamos buscando la invitación, espero tener un acercamiento con ella, sería fabuloso”.

“La imagen de Juárez y sobre todo decirle que Juárez está con ella”, expresó. “Después del debate que no estuvo como muy claro, en Ciudad Juárez la inseguridad, creo que es lo primero, si no tenemos seguridad prácticamente no tenemos nada, ver el tema también de migración, somos las ciudades que estamos sufriendo ese tema y que vamos a hacer, algún programa”, resaltó.

Sergio Colín, presidente de Index Juárez (Asociación de Maquiladoras), dijo “si somos invitados, claro que atenderemos y para todos los candidatos somos muy imparciales, si me invitan con Xóchitl o con cualquier otro candidato claro con todo gusto del mundo atenderé.

