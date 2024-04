"Siguen llegando migrantes, y la situación se está saliendo de control": Daniela Álvarez

El tema de migración en la ciudad y resto del estado se puede resolver de manera sencilla por parte del Gobierno Federal; primero, tiene que reconocer el problema que tenemos en la frontera norte del país; dos, generar una estrategia conjunta con gobiernos estatales y municipales, pero una estrategia sin dinero no existe.

Aseguró que el gobierno federal ha rechazado asignar un presupuesto robusto y un presupuesto que se refleje en acciones y estrategias que ayuden a resolver este gran problema que tenemos en el Estado y que conforme pasan los días se está agravando y los ciudadanos lo recienten.

Afortunadamente, dijo Daniela Álvarez que, en Ciudad Juárez somos solidarios, le damos las manos a todo el mundo, ayudamos, incluso damos la chamarra que traemos puesta al prójimo.

“Estamos viendo, pues, cómo en estos últimos días siguen llegando migrantes, ya se está saliendo de control, estamos viviendo una crisis humanitaria que, si el gobierno federal no atiende de manera urgente, creo que sí puede desencadenar una nueva tragedia”, aseveró.

En entrevista en El Heraldo de Juárez, la candidata panista precisó que seguirá insistiendo para que se generen las estrategias, pero sobre todo se asigne el presupuesto, principalmente en esta frontera.

Mencionó que va a continuar con el mismo ritmo, “luego me dicen, Daniela, pues que tú no te cansas, pues sí me canso, pero Chihuahua vale la pena hacer cada esfuerzo porque además lo que yo quiero es estrechar el mayor número de manos posibles, ver a los ciudadanos a los ojos, escucharlos, que me digan qué es lo que esperan”.

Uno de los retos que tiene Daniela Álvarez es cambiar la percepción que tiene la gente de los senadores, porque piensa que ser senador es tener una beca y es ausentarse por completo del Estado y del Municipio donde tiene el origen.

Hizo hincapié en que el senador va mucho más de eso, porque tiene toda la facultad para gestionar, para resolver las puertas y abrir las puertas a los ciudadanos en muchas necesidades que tienen.

“Cuando existe la voluntad, todo es posible y ese es el reto, que la gente diga, oye, pues Daniela es senadora y ha sido una senadora cercana, que está presente, que está aquí al pendiente de lo que necesitamos en el estado porque los que lo que tenemos ahorita son senadores fantasmas”, puntualizó Daniela Álvarez Hernández.

Publicada originalmente en El Heraldo de Juárez