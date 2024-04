Siguen sin determinar culpables de la explosión de vivienda en Ciudad Juárez

"Todo indica que la explosión que se registró en una casa de la colonia Simona Barba se derivó de un accidente a título de culpa, no hay determinado algún responsable y todo apunta a que no se seguirá penalmente", señaló la vocera de la FGE zona norte, Gabriela Cota.

La noche del pasado miércoles se registró una explosión en una vivienda en la zona sur oriente de la ciudad, explosión que generó daños totales en una vivienda y daños cuantiosos en otras tres, así como varios vehículos.

Te puede interesar: Hombre lanza molotov a ministeriales; repelen agresión y muere en el hospital

El comandante de bomberos, Sergio Rodríguez, señaló el día de ayer que los daños económicos se estaban estimando en 5 millones de pesos, sin embargo, hay que concluir el peritaje respectivo para tener la cuantía exacta de los daños.

De acuerdo a los datos emitidos por Cota, se informó que todo apunta a que no habrá seguimiento penal del accidente, ya que todo apunta a que no fue intencional y no hay una persona jurídicamente responsable de los hechos.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

"En el caso de los daños y el reclamo de los mismos, lo más seguro es que los afectados deberán de recurrir a la esfera civil para buscar que les sean resarcidos los mismos", apunto la portavoz.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El día en que se presentaron los lamentables hechos, trascendió entre los vecinos del sector que las casas aún contaban con un seguro de cobertura en caso de siniestro, sin embargo, no se especificó si es por parte de la constructora o alguna empresa de seguros.

Chihuahua Fuga en tanque de gas provocó incendio en el que murieron una mujer y sus tres hijos en Aldama

Derivado de la explosión, tres personas resultaron lesionadas por quemaduras y restos de escombros que fueron provocados por la violenta explosión, destacando que una menor de 17 años se encontraba grave en un nosocomio local.

El jefe de bomberos, Sergio Rodríguez, destacó que las investigaciones continúan para determinar con exactitud el motivo de la explosión, así como la cuantía de los daños y la responsabilidad que pudiera derivarse de tales hechos.

Publicada originalmente en El Heraldo de Juárez