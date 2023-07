Suspensión de visitas en el Cereso 3 fue por prevención: SSPE

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que las visitas en el Centro de Reinserción Social Estatal No. 3 fueron suspendidas únicamente como medida preventiva.

Lo anterior, después de los ataques en contra de elementos de la Policía Estatal ocurridos durante la noche del domingo, uno de ellos, a unas cuantas cuadras del penal.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, es muy probable que desde mañana martes se reanuden las visitas familiares a temprana hora.

Sin embargo, esto no es aún seguro, ya que todo depende de si se registran o no más ataques contra elementos estatales. La corporación descartó que se hubiera presentado algún incidente al interior del CERESO 3, como se había especulado la mañana del lunes.

Por su parte, familiares de internos como la señora Linda Granados, se dijeron molestos porque no les brindan más información. Señaló que ella llegó a muy temprana hora y el custodio de la entrada al área de Aduanas le dijo que no había visitas, sin darle explicaciones.

“Aquí ahorita otra señora me dijo que por lo de los estatales, yo desde ayer en la tarde no he tenido comunicación con mi pareja”, dijo la mujer que visitaba a su familiar en el Cereso.

A su vez, una joven que solo quiso ser identificada como Mary, dijo que desde las 8:00 llegó para que le dieran noticias de como estaban los internos.

Mencionó que ella tiene un hermano en el área 4 y que desde la madrugada supo que hubo enfrentamientos, pero que lo bueno que en el Cereso no pasó nada.

“Ahora a esperar, mañana temprano vengo a ver qué me dicen, ojalá ya me dejen entrar”, declaró la señora Linda Granados en su visita al Ceres 3.

