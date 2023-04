Tras entregarse a EU, migrantes estarían siendo deportados por otras fronteras

Siguen apostando algunos migrantes venezolanos a entrar por los llamados 'huecos' que se encuentran por diferentes puntos de muro fronterizo, por donde con polleros o sin ellos, ya conocen la ruta de entrada a El Paso, Texas.

Un grupo de jóvenes procedentes de Venezuela, al ver la gran cantidad de migrantes que se estaban entregando a la Patrulla Fronteriza toda la semana pasada, decidieron entrar por sus propios medios.

Te puede interesar: Migrantes recibidos por Patrulla Fronteriza quedan en la incertidumbre

"Me acaban de soltar hoy, pero por acá en la Piedras Negras, yo no me entregué, yo me metí por el hueco", cuenta Robinson.

El venezolano fue uno de los migrantes, quien hace unos días perdió a uno de sus mejores amigos en el incendio del lunes 27 de marzo, dentro de la estancia provisional migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

El 12 de abril, Robinson, junto con otros 15 connacionales venezolanos, entraron al sector de El Paso, Texas, pero fueron detectados y aprehendidos por autoridades norteamericanas.

Él fue uno de los venezolanos que estuvo haciendo vigilia por los fallecidos en el trágico incendio. Al cuestionarle qué pasaría con la ofrenda, indicó que como supo que ya fueron repatriados los cuerpos, quitarían la vigilia.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

"Van a retirarse, al parecer van a dejar sólo las cruces y las fotos de los muchachos caídos", contó el venezolano.

Indicó que el plantón que hicieron afuera del Instituto Nacional de Migración fue para pedir justicia.

"Como ya se repatriaron los cuerpos y ya hay algunos detenidos, ya se va a quitar el toldo y hablar con los muchachos para que ya quiten todo eso", dijo el migrante desde Piedras Negras.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

Y como ha sido siempre, entran a El Paso y son expulsados por otras fronteras y buscan la manera de regresar a Ciudad Juárez, para seguir intentando alcanzar el sueño americano.

"Ahorita estoy por aquí buscando un tren o cómo llegar para allá (Ciudad Juárez), sino pues ir hasta Torreón, estoy como con 19 personas más y vamos otra vez para allá", dijo el venezolano, quien estuvo detenido cinco días, el jueves lo detuvieron y el domingo por la tarde fue liberado en otra frontera.

Publicado originalmente en El Heraldo de Juárez