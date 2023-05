Vendedores de burritos siguen a la espera de indemnización por accidente en Ahumada

Ahumada, Chih.- A ocho meses de la tragedia en el Tejaban de la Unión de Vendedores Benito Juárez, en ciudad Ahumada, vendedores que fueron víctimas informaron que aún no reciben alguna indemnización por parte de la empresa o del responsable en ese accidente, en el que murieron diez personas y más de quince resultaron heridas.

En ese accidente, el conductor de un tractocamión arrolló a comensales y vendedores de burritos y quesadillas, además a personas que realizaban otras actividades en ese lugar, como limpiar vidrios o vender chapulines.

En el lugar se encuentra un altar dedicado a los vendedores que murieron la tarde del 7 de septiembre del 2022, a consecuencia de dicho accidente.

FOTO: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

“Son secuelas, todavía no se me olvida, fue el siete de septiembre a las 4:37 (de la tarde), nunca se me va a olvidar, estuvo bárbaro pero gracias a Dios ya nos alivianamos, físicamente quedamos todos golpeados, pero gracias a Dios estamos mejor ”, expresó Manuel Escobedo Lamas.

Vendedores resaltaron que no han tenido acercamiento para que les brinden el apoyo por parte del responsable de este trágico hecho o de la empresa.

Dio a conocer que como medida se limitó con unas rayas pintadas en el estacionamiento las zonas donde los vendedores podrían estar y así tratar de evitar algún accidente en la carretera, además los carritos de venta los ubicaron más adentro del paradero.

FOTO: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

“Ya se controló un poquito más la venta, de aquí a que se arregló todo, conforme va pasando el tiempo ya se va controlando más la venta”, mencionó.

“Ahí donde pego el trailer en el primer muro para acá, todo eso se rehabilitó, en los cinco carritos de allá para acá fue donde pegó el trailer”, recordó.

Mencionó que el Tejaban de la Unión de Vendedores Benito Juárez es visitado entre semana por un aproximado de 200 personas diarias y en fin de semana, son 500 personas diarias, “más o menos", dijo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Invitar a que lleguen aquí el paradero a consumir burritos, quesadillas, estamos para servirles, también hay veces que llegan que si les pasamos corriente, que una llanta donde consiguen, apoyamos en eso”, expresó.

“A parte que estamos muy agradecidos, ahora en el accidente muchas personas nos ayudaron, de aquí de Ahumada”, finalizó.

Publicado originalmente en El Heraldo de Juárez