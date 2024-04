Ya estoy casa, recuperándome y esperando volver a la SSPM Juárez: César Muñoz

El secretario de Seguridad Pública Municipal con incapacidad medica, César Omar Muñoz Morales habló para el Heraldo de Juárez luego de que el pasado viernes enfrentó un problema de salud que lo mantiene en casa en reposo absoluto.

"Andaba yo con algunos elementos de la corporación en la zona sur de la ciudad en un patrullaje, cuando de repente sentí una especie de " piquete" en la zona derecha del pecho y me entró un tipo de pereza extrema, mucho sueño y me sentí desforzado, parecía que me iba a desmayar, le pedí a los oficiales que me llevaran a un hospital", refirió el jefe policiaco al iniciar la plática con este medio de comunicación.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Señaló que desde hace ya algún tiempo está tomando medicamento para tratar la hipertensión e inclusive el año pasado para estas mismas fechas, tuvo un episodio de descontrol de la presión arterial, problema que lo llevó a visitar una clínica local y estar bajo observación durante varias horas.

Dijo que en esta ocasión, el dolor que sintió fue fuerte pero tolerable, sin embargo, sintió temor de que se tratara de un infarto, motivo por el cual fue trasladado de emergencia al centro de salud de la calle Santiago Troncoso, mismo que era el más cercano en ese momento.

"Fue un dolor muy agudo que duró unos minutos y luego empecé a sentir mucho cansancio, la verdad que si me dio miedo que me fuera a dar un infarto porque por la condición de salud previa que ya padezco, tenía el temor de que se agravara e ir a tener un problema mayor de salud", agregó César Omar.

Indicó que al llegar al hospital de inmediato lo atendió un médico y se le hicieron algunos estudios de rigor para saber cómo se encontraba su estado de salud en ese momento y al mismo tiempo, descartar cualquier riesgo adicional.

El médico tratante le detectó al secretario de Seguridad Municipal una angina de pecho, situación médica que involucra la salud del corazón y que forzosamente debe ser atendida por un médico cardiólogo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

"Ya me dieron la cita con el cardiólogo, voy a tener que ir a fuerzas, no hay saque, en lo que dura nuestra ausencia estará al frente de la SSPM el maestro Jesús Moctezuma Sánchez, mismo que es el segundo en la cadena de mando y el código municipal establece que toma las riendas de la dependencia en ausencia del titular", concluyó Muñoz.

Nota: El Heraldo de Juárez