Juez dicta formal prisión al asesino de roko

El juzgador de la causa dictó auto de vinculación a proceso por el delito de maltrato en contra de animales de compañía y allanamiento de morada, en tanto que el Ministerio Público solicitó un plazo de 3 meses para el cierre de investigación, en tanto Erik seguirá en el Cereso Estatal.

Erick Osvaldo R. A, pidió disculpas a Rodrigo el dueño de Roko por haber asesinado a su perro debido a que, expuso, todo se trató de un accidente debido a que él sacó el cuchillo y conforme iba avanzando y ladrándole, se lo iba encajando.

“Yo le compartía tortillas, comida de lo que yo comía, le hablaba bonito, le limpiaba sus heces, ese día el cuchillo lo traía yo porque iba a retirar la pintura vieja de un barandal que estaba pintando”.

“No estoy mintiendo Rodrigo, yo no lo quise hacer, por favor no me niegues que estuve trabajando para ti, desde diciembre, yo me metí al porche de tu casa porque sentía que había amistad”.

El sábado pasado cuando ocurrieron los hechos, Erik pasó a la casa de Rodrigo ya que le había pedido 100 pesos prestados y al apersonarse, el can tuvo un comportamiento diferente, agresivo por lo que fue el momento en el que el agresor sacó el cuchillo.

El joven narró numerosos momentos en los cuales hizo trabajos de cerámica y limpieza en el interior de su casa, para lo cual Rodrigo le pagaba e incluso especificó que en un momento le dio artículos comestibles como pago en sus labores.

