La justicia no debe ser selectiva: Alejandro Domínguez

"Parece ser que la justicia es un acto de venganza más no así de verdadera justicia" lo anterior fue expresado por el Presidente Estatal del Partido Revolucionario Institucional Alejandro Domínguez Domínguez, ante los supuestos actos de corrupción por los que han sido juzgados algunos militantes del PRI; en donde supuestamente se dieron los mismos hechos y con la participación de los mismos testigos, que sustentan la denuncia que pesa sobre la candidata a la gubernatura de Acción Nacional.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En un evento de Toma de Protesta al dirigente municipal en la Ciudad de Juárez, Jaime Tonathiu Cano Gómez, Alejandro Domínguez dijo que, hay personajes que por los mismos hechos, testigos y pruebas reciben del Poder Judicial un "debido proceso" entre comillas.

"La justicia no debe ser selectiva, sino pareja en caso de que se haya cometido un delito. Parafraseando a Miguel Sarre ... el debido proceso es lo que hace la diferencia entre la justicia y la venganza. Para nosotros ha sido venganza y no justicia", añadió el dirigente del PRI en el Estado.

Dijo no estar señalando la culpabilidad o no de un hecho sino que la lógica dice que si no se sigue la misma suerte que en los procesos anteriores, entonces muchos tendrán el derecho de pedir una reparacion del daño, mismos que fue causado por la aplicacion selectiva de la ley por parte del Tribunal Superior de Justicia,

En la Toma de Protesta, además del dirigente estatal estuvieron presentes el Delegado nacional José Benítez, Adriana Fuentes precandidata a la Presidencia municipal en Cd. Juárez, precandidatos a diputados locales, Sectores, Organizaciones, presidentes seccionales y militancia del partido.