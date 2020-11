Llama la alcaldesa Maru Campos a la calma, ante el acuerdo de restricción de movilidad

La presidenta municipal de la ciudad de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván informó que la administración a su cargo está en espera de que se publiquen oficialmente las especificaciones para implementar la restricción de movilidad, sobre los horarios, competencias y sanciones, que serán determinadas por el Consejo Estatal de Salud.

En ese sentido, pidió a la ciudadanía guardar calma y esperar el anuncio oficial, y reiteró el exhorto a cuidar la salud en lo individual y familiar, al subrayar que no hay medidas restrictivas, ventiladores, oxígeno que alcance, si no se atiende la prevención, con las propias personas no guardan las precauciones para evitar el contagio del Covid-19.

“Hay riesgos como en todas las medidas, luego que se implementan, pero estoy segura que esta decisión del Consejo Estatal de Salud tiene mayores beneficios que los potenciales riesgos. El objetivo es estar midiendo el número de contagios, de defunciones, transmisiones en el estado, y estoy segura que las decisiones son para disminuir la movilidad y romper las cadenas de transmisión”, aseguró.

En ese sentido hizo hincapié en que solicitó que el anuncio generara certidumbre y calma, para no generar caos o saturación de supermercados o establecimientos comerciales, por las prisas.

Al referirse a la ciudadanía, informó que durante el pasado viernes se recibieron 674 llamadas denunciando fiestas escandalosas, y más de 690 durante el sábado, con un aproximado de 2 mil 500 llamadas a los números de emergencia, de las cuales, la mitad resultaron ser falsas, con saturación de las líneas que pueden representar una situación de vida o muerte. La alcaldesa pidió conciencia para evitar realizar ese tipo de actos y empatía para las personas que están sufriendo a causa de la pandemia.

“Estamos esperando el decreto por parte de Gobierno del Estado, que nos dará rumbo para saber cómo se implementará el toque de queda. Solicitamos que se nos dejara muy claro qué autoridad tenía qué funciones o qué facultades; que se incluyeran dentro de actividades esenciales restaurantes con comida para llevar, supermercados y abarrotes. También que se establecieran cuáles serían las sanciones y las multas que debería aplicar el Municipio, porque se nos pide que actuemos contra el no cumplimiento de este acuerdo. Solicitamos también claridad en establecer un salvoconducto, porque tenemos claro que es necesario que algunos particulares salgan a farmacia, por alimentos y quienes terminan su jornada laboral, para volver a casa de manera segura”, detalló.

En el tema económico, mencionó que se prevé una baja en las finanzas municipales de 200 millones de pesos, por la baja de recaudación y la eliminación de fideicomisos y fondos, para el ejercicio 2021. Adelantó que se está creando una estrategia para apoyar a los micro y pequeños empresarios, además del Plan de Reactivación Económica, para amortiguar el impacto económico para los chihuahuenses.

Aunque anticipó que la intención del Gobierno Municipal no es llegar a contener disturbios o saqueos a establecimientos comerciales, mencionó que la Dirección de Seguridad Pública Municipal ha capacitado a los elementos y se dispone de un Grupo Antimotines, para atender cualquier contingencia.

Para finalizar, explicó que en las medidas vigentes, se han presentado sanciones y arrestos por la celebración de fiestas escandalosas; y hasta el momento no se han registrado sanciones por el uso obligatorio del cubrebocas.





