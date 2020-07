Llama Maru Campos a seguir con medidas sanitarias

La presidenta municipal, María Eugenia Campos Galván alertó sobre el aumento de los contagios por Covid-19 en el municipio, y llamó a la ciudadanía para tomar en serio la pandemia ya que es responsabilidad de todos seguir con las medidas de seguridad, higiene y sana distancia para evitar más elevación de contagios, de los cuales a la fecha van mil 679 casos acumulados.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis







Maru Campos reiteró la importancia de permanecer en casa y exhortó a quienes por alguna razón deben salir de sus viviendas a hacerlo usando cubrebocas.



Mensaje íntegro de la Alcaldesa María Eugenia Campos:



De acuerdo con información de la Secretaría de Salud estatal, lo casos de COVID19 en el municipio siguen en aumento y la comunidad médica ha señalado la saturación de algunos hospitales y el aumento de personas internadas en cuidados intensivos.



Aun cuando el semáforo naranja nos permitió reiniciar actividades, tenemos que entender que no significa dejar las medidas de prevención o salir a la calle sin restricciones como si el riesgo hubiera terminado. NO. Tenemos que ser responsables, entender que seguimos bajo la amenaza del COVID19, que los contagios siguen creciendo y con ellos el riesgo de muerte.



Lo he dicho antes y lo repito: es la responsabilidad de cada uno de nosotros tomar esto en serio, seguir las medidas de prevención y protocolos en el trabajo, las tiendas, y demás lugares.



Debemos entender que cada uno tiene que actuar no solo para cuidar su salud, sino para evitar que la pandemia nos rebase y nos exija nuevamente parar actividades, detener la economía y perder empleos; eso ya lo vivimos y no queremos que vuelva a ocurrir.



Desde hace unas semanas, muchos han ido volviendo a sus labores, y hace días arrancamos un plan de reactivación económica municipal de la mano del sector productivo, porque necesitamos que se recuperen empleos y la economía de todos.

Pero eso solo será posible si hacemos cada uno lo que nos toca:



Las empresas, instituciones y comercios: implementar rigurosamente protocolos sanitarios;



Los empleados, clientes y usuarios: dejarse tomar la temperatura, respetar las distancias y las indicaciones;



Y cada uno, personalmente, usar cubrebocas, en el transporte público, en la calle y en lugares cerrados, siempre bien puesto; evitar reuniones y aglomeraciones; lavar manos casi obsesivamente, y, si no tenemos que salir, quedarnos en casa.



Depende de cada uno de nosotros cuidarnos y exigirle a quien ignora las medidas que las cumpla. La pandemia y los contagios no se terminarán por decreto. Cualquier acción que la autoridad realice solo será útil, si cada uno asume su responsabilidad. Estoy segura que, si actuamos ahora, juntos vamos a salir adelante.





Policiaca Atropella policía municipal a ciclista en la Junta de los Ríos

Noroeste Acuden a población Menonita a realizar pruebas Covid

Policiaca Catean cuatro domicilios ligados a Ramiro por caso Alondra Nolasco