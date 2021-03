Los chihuahuenses piden justicia en caso de Maru Campos e implicados: Loera

El candidato de Morena a la gubernatura del estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, manifestó que el pueblo de Chihuahua exige justicia a las autoridades, esto por el caso que esta enfrentando la candidata del PAN a la gubernatura, María Eugenia Campos Galván, por el presunto delito de cohecho, junto con otros exdiputados de la legislatura pasada.

Resaltó que, este es un asunto que se debe de resolver en los juzgados, dado que es una figura pública que se encuentra en la competencia democrática, contendiendo por obtener la gubernatura del estado.

“Ya no le den vueltas al asunto, que ya no intenten ampararse, que mejor se clarifique todo respetando la presunción de inocencia de Maru campos, pero que ya no se estén difiriendo estos asuntos” expresó Loera de la Rosa.

Dado a lo anterior espera que se haga justicia en el caso que involucra a los exfuncionarios y la alcaldesa con licencia, ya que varios grupos de ciudadanos se han estado manifestando a las afueras del Tribunal superior de Justicia, para solicitar que el proceso se realice apegado a derecho.

Cabe señalar que el pasado 30 de marzo, un grupo de ciudadanos pernoctaron a las afueras del TSJ, con el fin de estar verificando que el proceso que enfrentan los implicados se lleve a cabo y evitar que se aplace la audiencia.