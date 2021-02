Mi candidatura es una propuesta del sector privado: Cristina Jiménez

Cristina Jiménez, candidata de la coalición PAN, PRI, PRD por el Distrito Electoral Federal 02 con sede en Ciudad Juárez, agradeció a los liderazgos de esas fuerzas políticas, la invitación que le brindaron y que se le permita seguir aportando a los chihuahuenses como candidata a la Cámara de Diputados.

“El distrito es muy grande, es como la cuarta parte de Chihuahua, en 2018 votó una buena votación para el PAN, el PRI y para el PRD aún y cuando no íbamos en alianza y aunque finalmente ganó la candidata de Morena, el 02 es un distrito que en lo personal he recorrido por 20 años y tengo un gran acercamiento con la gente que ahí vive”, dijo la ex diputada federal.

Hizo énfasis en que fue el sector privado quienes solicitaron a los tres partidos de la coalición Va Por México, que fuera ella la candidata por ese distrito electoral federal, destacando que es un proyecto que la rebasa en lo personal y se convierte en algo que proviene del sector privado y social.

La también ex regidora juarense, aseguró que con la responsabilidad y la oportunidad que le brindan, desea poder aportar algo bueno para los ciudadanos y para todos los habitantes que viven en ese distrito, asimismo dijo que tiene el objetivo y el interés de crear un balanceen la Cámara de Diputados, para tener el equilibrio necesario para que exista una democracia en México.

Agregó que finalmente será la ciudadanía la que decida por quien votar, sin embargo dijo, espera que los votantes consideren la experiencia, la trayectoria y los trabajos que han realizado quienes aspiran a los cargos de elección popular; en este sentido recordó que durante su gestión como diputada federal, fue una de las 10 legisladoras más productivas de su grupo parlamentario.

Respecto a la situación actual de Acción Nacional, Cristina Jiménez, celebró que el panismo ya se está integrando hacia un proyecto que no es sólo del PAN, sino que representa muchos valores superiores por los que se debe luchar, por lo que dijo, dejando a un lado los intereses de los grupos políticos, saldrán unidos para representar el interés mayor que es Chihuahua