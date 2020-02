Mienten hermanas de Miroslava: Javier Corral

El mandatario estatal Javier Corral Jurado aseguró que las hermanas de la periodista Miroslava Breach mienten, “porque han ido en una evolución hacia lo peor ellas, lamento mucho la actitud que tomaron, lo que hemos dicho siempre y lo sostenemos, la Fiscalía ha actuado con gran profesionalismo, gran transparencia, todos los que tuvieron algo que ver fueron llamados a declarar por el ministerio público”, expresó sobre las declaraciones que se han ventilado en la audiencia en contra de Juan Carlos “N”, único detenido por el homicidio de Miroslava Breach.

Al cuestionarle sobre los nombres de los integrantes del PAN y algunos funcionarios de su Gobierno que se han ventilado y presuntamente tuvieron relación con narcotraficantes de Chínipas y la región, esto en la audiencia que hoy cumple tres días, Corral Jurado informó que son mentiras y que deberá el ministerio público aclarar, “yo no tengo por qué aclarar, está en manos de la Fiscalía General de la República”.

Dejó en claro que la investigación que realizó la Fiscalía General del Estado fue tal que hoy es la base del juicio que se desahoga en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en Chihuahua, enfatizando en que se ha mentido en la audiencia cuando señalan que funcionarios y panistas han sido mensajeros del crimen organizado.

“El juicio se lleva con la investigación que realizó la Fiscalía General del Estado, no se les olvide, porque luego se les olvida, que desde hace un año 7 meses esta investigación la tiene primero la PGR, luego la FGR, cualquier cosa adicional, imputación, señalamiento, investigación, ha habido tiempo necesario y suficiente para clarificar cualquier cosa, citar a cualquier actor, para quitarle toda esta oportunismo que ahora hay, pues ahora se olvidó el tema”, comentó el gobernador desde la Plaza del Ángel.

En cuanto salió de la esfera del estado de Chihuahua –dijo- el caso de Miroslava Breach se acabaron las protestas, las exigencias, ya no hubo el fervor con el que se planteaba la exigencia de justicia, a mí me puede mucho cuando estos casos terminan siendo usados para el golpeteo político y no para la política, afirmó.

Corral Jurado aclaró que los señalamientos que se han realizado en la audiencia de Juan Carlos “N” en contra de panistas y funcionarios del Gobierno Estatal son mentiras, por lo que le corresponde al ministerio público aclarar, “a ver la Fiscalía del Estado hizo tal trabajo que es la base del juicio, lo que se está llevando a cabo es de la Fiscalía General del Estado”.

Cabe recordar que el director de la Unidad de Análisis y Proyectos de la Fiscalía General de la República (FGR), Joaquín Torres, presentó un mapa de análisis contextual sobre la posible vinculación de panistas con organizaciones criminales en comunidades de Chínipas y Namiquipa.

El juicio en contra del único detenido por el homicidio de la periodista inició el 17 de febrero y continuará durante los próximos días, toda vez que se tiene contemplado la participación de 63 testigos, quienes aportarán datos de prueba y evidencia para acreditar que el imputado colaboró como coautor de este caso.

Hasta el momento han participado 19 de 63 testigos, entre los que han participado familiares, amigos, agentes de los tres niveles de Gobierno y aún quedan pendientes testigos claves que conocieron o participaron en los hechos.

-¿Las hermanas de Miroslava informaron que usted ya sabía de las amenazas en su contra?

Javier Corral: “Mienten, mienten porque han ido en una evolución hacia lo peor ellas, lamento mucho la actitud que tomaron, lo que hemos dicho siempre y lo sostenemos, la Fiscalía ha actuado con gran profesionalismo, gran transparencia, todos los que tuvieron algo que ver fueron llamados a declarar por el ministerio público…”

