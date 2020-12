"Modificaciones llegan en buen momento: restauranteros"

“Sí beneficia, sí llega en un buen momento, es un empujón. Obviamente no es el trabajo regular, menos en esta temporada de los restaurantes-bares, pero sí es bien recibido por el sector”, declaró Andrés Nava, presidente de la sección especializada de restaurantes y restaurantes-bar de la Canaco, al hablar sobre la flexibilidad en las nuevas medidas para el sector.

El entrevistado reiteró que llega en un buen momento, considerando que el mes de diciembre es muy importante para el gremio y además porque también se amplía el horario en la venta de alcohol que sería de lunes a jueves hasta las 21:00 horas; mientras que viernes, sábado y domingo hasta las 22:00 horas.

Nava refirió que esta temporada no se compara con años pasados, pues recordó que anteriormente en estas fechas, dependiendo de la licencia de venta de alcohol, era hasta las 00:00 o las 00:02 horas, “pero a como venimos trabajando, sí es un empujoncito que se agradece bastante sobre todo por la fecha”, puntualizó.

En este sentido, añadió que económicamente llega en un momento oportuno porque hay que terminar de dar aguinaldos a los colaboradores, a pesar de la situación por la que se viene atravesando durante meses.

“Ya se ve un poquito más de movimiento en los restaurantes, no lo normal en diciembre de otros años, pero sí es bien recibido por el sector”, insistió.

“El sacrificio del supercierre está brindando frutos, pero no debemos de bajar la guardia y en esto me refiero a toda la ciudadanía. Tenemos que cerrar fuerte el mes de diciembre en cuanto a cuidarnos, porque no queremos que a mediados de enero venga otra nueva ola de contagios, pues ya vimos lo fatal y desastroso que puede resultar tanto en salud como en economía. Es trabajo del gobierno, pero también de nosotros, la sociedad; el comercio también en general”, abundó.

Cabe precisar que a partir de hoy, los restaurantes podrán extender su horario de servicio hasta las 22:00 horas de viernes a domingo, el resto de los días hasta las 21:00 horas.

Además, de acuerdo con las nuevas medidas anunciadas por el gobernador Javier Corral, se permitió que el periodo de permanencia pasara de dos a tres horas, y sigue vigente un 30% en área de restaurantes y 50% en terraza.





