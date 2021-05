Niegan cartilla de vacunación a menor que nació durante la pandemia

Betty Villalobos es la madre de una menor de un año, la cual nació el 7 de mayo del 2020, momento más álgido de la pandemia, lo que impidió que naciera en un hospital y que recibiera sus primeras inmunizaciones contra enfermedades, a través de las vacunas.

“Esta semana acudí al CAP de Nogales, para que le aplicaran las vacunas porque cuando ella nació ni siquiera nos recibieron en un hospital y después se excusaban en que no había vacunas; ahora que quiero que le pongan los medicamentos me niegan la cartilla y me acusan de omisión de cuidados”, explicó la quejosa.

Lo anterior en la última semana, durante la jornada de vacunación, en la que le han negado en múltiples ocasiones la cartilla para su hija, ya que no cuenta con las primeras vacunas que debieron aplicársele.

“No es omisión de cuidados, porque tengo otros 3 hijos y todos tienen sus vacunas a día, si fuera omisión sería con todos; lo único que pido es que le apliquen sus vacunas a mi niña y que le entreguen su cartilla”.