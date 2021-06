Adrian LeBarón buscará estar presente en audiencias de "El Tolteca"

Adrián LeBarón viajará a la Ciudad de México para seguir tocando puertas y exigiendo justicia por el asesinato de su hija Rhonita y sus nietos, buscará que lo dejen ingresar a las audiencias de Freddy C.R., apodado “el Tolteca”.

El activista y víctima indirecta de la masacre perpetrada el 4 de noviembre de 2019, señaló que aunque al narcoterrorista lo hayan detenido por delitos relacionados con delincuencia organizada y no por su presunta participación en la masacre desea conocer los detalles de cada audiencia.

Para el padre de Rhonita, el que la Secretaría de la Defensa Nacional haya capturado el delincuente y otras instituciones de procuración de justicia se hayan lavado las manos, es que existe colusión con los criminales.

Adrián LeBarón ha insistido en que Freddy es uno de los que planeó y ejecutó el ataque armado.

Destacó que de los dos colaboradores del criminal que fueron puestos a disposición de la FGR en Chihuahua no sabe quienes son ni tampoco si están involucrados con la masacre de su familia.

“Cuando andan correteando a los asesinos de mi hija levantan a muchos mugrosos de donde sea, pero yo no sé quienes son porque no me dan chanza de acceder a los expedientes de la investigación”.

Dijo que tampoco le dan oportunidad de ingresar a las audiencias de los vinculados a proceso por el homicidio, por lo que la impunidad continua.

“Yo leo en entrelíneas que entre los cuerpos policiacos municipales, estatales y federales, y de procuración de justicia esta hasta la chin…. de corrupción, por eso está tan jodido este sistema. Hay arreglos con los malandros y se están lavando las manos”.

Aseguró que seguirá insistiendo hasta saber la verdad, seguirá luchando porque la justicia y la reparación del daño llegue.

A la vez se pronunció porque las corporaciones policiacas y de procuración de justicia hagan su trabajo, “Les estamos pagando un chin… como para que nos fallen tan feo”.

Adrián estará en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.