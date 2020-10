No invita AMLO a Gobernador a la inguración de obras en Juárez

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador afirmó que no invitó a Javier Corral a la inauguración de obras en Ciudad Juárez debido a que no tienen una buena relación y menos porque asegura que Chihuahua no entendió que había que cumplir con el pago del Tratado Internacional de Aguas.

“No estoy invitando a autoridades mucho menos a actores políticos”, comentó al ser cuestionado sobre su gira de este viernes en la ciudad fronteriza.

El mandataria federal señaló que estará en Ciudad Juárez sólo para inaugurar obras; no se reunirá con el gobernador de Chihuahua, tampoco con productores, ni actores políticos que han querido sacar raja política para el proceso electoral.

Dijo que en Chihuahua existe una situación especial con relación a lo del agua, sobre todo porque las autoridades de Chihuahua y partidos no se decidieron apoyar para cumplir el convenio.

“No quiero verme envuelto en esta disputa y no quiero verme usado entonces decidí que voy solo a las obras, las inauguro y voy a enviar al pueblo de Chihuahua para reafirmar compromiso de apoyo al pueblo“.

Aseguró que con Javier Corral Jurado la relación no es buena y no tiene caso sostener una reunión con el gobernador, “Nos han ofendido, y lo que considero más delicado se está poniendo en riesgo la buena relación que se tenía con gobierno de Estados Unidos”.

Andrés Manuel López dijo que su gobierno no quiere que haya represalias por no cumplir con un convenio “Esto no lo entendieron las autoridades de Chihuahua, pusieron por delante el interés de. partidos porque vienen elecciones y quieren agarrar esto de bandera para sacar raja política”.

