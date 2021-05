"No vengo a pedirles su voto, vengo a hacer una alianza ciudadana": Alejandro Díaz

Chihuahua.- El candidato de Fuerza por México a la gubernatura, Alejandro Díaz, participó en el Foro de Candidatos organizado por Canaco, en donde destacó la importancia de trabajar entorno a la salud, desarrollo económico, educación y seguridad, elementos que orbitan en relación a la seguridad, la cual se ha perdido en el estado de Chihuahua, un flagelo que afecta a todos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Yo no vengo a pedirles su voto, vengo a hacer una alianza ciudadana y un compromiso social con ustedes, a que juntos nos atrevamos a hacer las cosas de una manera distinta, es el tiempo en donde podemos soñar y hacer las cosas distintas como la gran sociedad chihuahuense que somos”, señaló el candidato.

Local

En materia de salud, lamentó que en medio de una pandemia exista tanta falta de apoyo a los médicos y a todo el sector salud en general, sin embargo señaló que pese a las circunstancias no es posible cerrar la economía y no es válido que se manipule un semáforo que no es epidemiológico sino económico.

En este sentido reprobó que el Gobierno del Estado tenga al frente de la Secretaría de Salud a alguien que no es experto en la materia, agregó que el próximo gobernador de Chihuahua debe entender de salud, de lo contrario se estaría agravando el problema que se vive actualmente.

Entorno a la educación, Alejandro Díaz, hizo énfasis en que se debe evitar la fuga de las grandes mentes que se van a estudiar al extranjero, pero destacó la necesidad de que también se pueda impulsar la creación de las empresas para que los jóvenes puedan acceder a empleos dignos y también exista la posibilidad de crear sus propias empresas.

Propuso la creación de 300 centros de contacto ciudadano para poder brindar una verdadera seguridad a la ciudadanía, porque sin seguridad es imposible que se dé un verdadero desarrollo económico y social.