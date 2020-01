"Nunca descuidé la escuela, soy ingeniero Aeroespacial y curso maestría": Montoya

Rodrigo Montoya Solís es un joven deportista chihuahuense nacido el 4 de junio de 1996.

A sus 23 años de edad llegó a la justa de Perú con grandes números en su espalda, como la Medalla de Oro en los Juegos Centroamericanos 2018, el campeonato mundial 2018, para después entregar una presea histórica a México al colgarse el oro en raquetbol en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Su dedicación y esfuerzo, tras 15 años de entrenamiento le han valido varios reconocimientos, entre ellos el recién entregado Teporaca de Oro, como el mejor deportista en Chihuahua durante el 2019.

Angélica Delgado (AD)- ¿Quién es Rodrigo Montoya?, ¿desde cuándo juegas raquetbol?



Rodrigo Montoya (RM)-

Un joven muy dedicado a su deporte, la verdad siempre he sido muy competitivo, muy perfeccionista, entonces creo que eso es lo que me ha llevado a ser exitoso, a la corta edad que tengo. Comencé a la edad de 9 años, ahorita van a ser 15 practicándolo y con varios logros, que estoy muy contento por eso.





AD- El raquetbol es el único deporte en México en que si no ganas la competencia, no eres seleccionado… ¿Esto te exige más que a otros deportistas que pudieran tener el mismo nivel, pero en otra área?

RM-

He escuchado por compañeros deportistas que no importa el resultado del selectivo nacional, su Federación toma la decisión y mandan a los atletas que quieren que los representen, en el caso del raquet no es así; hay un campeonato selectivo, dependiendo de las justas nacionales que haya en el año, por

Ahí sí es de que o entras a la selección, tenemos que hacer el 1-2 individual o la pareja campeona para representar a México.

AD- Tras 15 años de arduo entrenamiento… ¿Qué sentiste cuando ganaste por primera vez el Campeonato Nacional en mayores?

RM-

Fue un sueño hecho realidad. Desde pequeño es mi máxima aspiración el poder representar a México, porque ya lo había hecho en lo juvenil, pero como que es un salto a lo profesional y la verdad que es un ejemplo, el compartir con tus ídolos en la cancha, ponerte la bandera en tu espalda y representar a México no tiene comparación.

La primera vez que lo logré fue en el 2018, fui campeón nacional en Individual y segundo en Dobles y muy contento, la verdad. Fue un compromiso para mí, un reto propio de querer conseguir algo bueno para México.

AD- Figuras, además, en el primer puesto del ranking global de la especialidad, eres campeón del Mundial de Raquetbol 2018… ¿Qué representa esto para ti, además de lo que ya nos has mencionado? ¿Es un reto? ¿Te ves como una figura importante para los niños y los jóvenes?

RM-

Uno de los principales objetivos de practicar raquet es que quería hacer historia en el deporte, ahorita siento que “ahi la llevo”, ya voy formando ciertos logros importantes, el primero fue ser campeón mundial, el primero que lo había logrado fue mi compañero Álvaro, y ahorita 18 años después soy el segundo en conseguirlo… y no se diga, pues el primero de la historia en ganar los Juegos Panamericanos, el primero en la historia de ganar Singles y Dobles en una misma edición de los juegos.

La verdad sí me gustaría que los jóvenes me tomaran como ejemplo porque soy muy disciplinado, siempre me ven entrenando y yo estoy abierto a que si ellos me dicen: ¿Vamos a practicar?, yo les doy tips, o me gusta jugar con ellos y apoyarlos en lo que pueda y me gusta poder ayudarles en su proceso de formación.

AD- Ya nos mencionaste algunos de tus logros, pero es únicamente el pico, la gloria, pero ¿qué ha sido todo este proceso para ti? ¿Qué te ha quitado, qué te ha dado?

RM-

Es un proceso difícil, los logros no se dan de la noche a la mañana, apenas se puede decir que estos han sido mis mejores tres años que he cosechado grandes triunfos. Son muchos sacrificios, también el combinar con lo de la escuela, yo nunca descuidé la escuela, soy ingeniero aeroespacial y estoy cursando mi maestría actualmente. Y pues como mencionas, tengo un torneo y ya tengo que reponer un examen, algunos trabajos, y pues también tienes que acomodarte en tu vida social, no siempre tienes tiempo de convivir con amigos, porque tengo que entrenar o un evento importante, un selectivo… cuidar las desveladas.

Siempre los logros me ponen los pies en la tierra, veo el logro y lo disfruto mucho en el momento, pero para el día siguiente ya pasó, es algo que va a estar en la vitrina de la casa y muy orgulloso, cuando me levanto y lo veo, me siento así (orgulloso), pero cada día que pasa es un día menos que soy lo que soy. Como cuando fui campeón mundial, sí lo fui, pero cada día soy menos campeón mundial, igual los Juegos Panamericanos, ahorita soy el actual, pero a seguir trabajando para seguir cosechando más logros.

AD- ¿Hay algún momento en que te hayas desmotivado, en que hayas dicho: “Aunque esto haya sido mi sueño ya me voy a rendir”, en cuanto al raquet?

RM-

Pues sí, como todos los deportistas hay etapas de frustración, porque uno quiere siempre estar ganando, pero son diferentes factores los que intervienen y no siempre salen las cosas como uno quiere.

El año pasado tuve varias derrotas a lo mejor con jugadores que no estaba acostumbrado yo a perder, que normalmente siempre salía favorable; yo digo que es un proceso y además ahorita traía como un poco la mente alterada, se puede decir, porque, como terminé lo de mi carrera, es algo que no me gusta descuidar, yo también me veo ejerciéndola y ahorita cada tiempo que pasa es un minuto que no estoy ejerciéndola y otros que egresan, van avanzando y los pueden contratar, entonces es algo difícil.

Ahorita mi mentalidad más bien es, mientras esté cursando la maestría, dedicarme cien por ciento al raquetbol y ver cómo fluyen las cosas, si se siguen dando los apoyos, si no hay recortes o ver si sigue mi nivel, si sigo cosechando logros, si no, ya para dedicarme a mi carrera.

AD- En otro plano personal, y disculpa que me atreva a preguntarte, es el caso de tu hermano Isaac, sé que eran muy unidos, murió joven, repentinamente, y has mencionado que ha sido una inspiración para ti. ¿Qué nos puedes platicar de esto?

RM-

A mi hermano yo lo tomo como mi ejemplo, es el que me da la fortaleza para lograr mis triunfos, la verdad siempre lo que le admiro mucho a él es cómo veía la vida: Siempre adelante, siempre trataba de sacarle la sonrisa a las personas, estar bien con ellos, nunca tener enemigos, bien se podría estar peleando con alguien y a los 20 minutos ya les estaba pidiendo disculpas como si nada hubiera pasado y es algo que muy poca gente lo hace, ¿verdad?, más bien todos somos orgullosos y dejamos las amistades o preferimos distanciarlos.

Y otra es un ejemplo de lucha, porque él en la escuela, a pesar de tener una capacidad diferente a los demás niños, él se esforzaba mucho por sacar adelante los trabajos y las tareas, y es algo que a lo mejor los maestros no veían, como que no se adaptan al ritmo del niño, porque es algo duro, porque yo lo veía a él “matándose” en la noche, desvelándose, haciendo tareas y todo, para que al siguiente día el “profe” le pusiera un cero. No saben todo el esfuerzo que dan.

Él estaba conmigo siempre, yo haciendo mis trabajos y él pudiendo hacer cualquier cosa, ver tele, dormirse, hacer lo que sea, y no… él estaba a mi lado, entonces es una inspiración y le agradezco también mucho a mis papás porque como hermanos no siempre los aceptamos, no siempre queremos que nos acompañen a todos lados, y ellos a cualquier lado que iba me lo “embarcaban” y en el momento es un poco frustrante, pero uno no sabe lo que va a pasar y les agradezco por todo ese tiempo que me permitieron compartir con él.

Como siempre lo digo: Todos mis logros y triunfos van dedicados hacia él.

Vamos a una sección de preguntas rápidas:

AD- Constancia

RM-

Dedicación

AD- Federación Mexicana de Raquetbol

RM-

Mejora



AD- IRT

RM-

Lo profesional





AD- Premio Estatal del Deporte

RM-

Mi sueño hecho realidad





AD- Juegos Olímpicos

RM-

Una aspiración

AD- Te agradecemos mucho la entrevista y no sé si quieras dejar un mensaje para los lectores de El Heraldo de Chihuahua…

RM-

Invitarlos a que practiquen el deporte, es lo mejor que pueden hacer, te alejan de toda clase de vicios; ahorita como está la situación de violencia y las enfermedades, no hay mejor cura que lo que es el deporte; la verdad te abre muchas puertas, siento que los que no tienen la oportunidad de viajar o de conocer gente o socializar, el deporte los va a dirigir a eso, creas grandes amistades durante el tiempo. Que practiquen con pasión y nunca se derroten.