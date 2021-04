Nunca voy a apoyar a quien esté involucrado en actos de corrupción: Corral

“La justicia no puede ser selectiva”, aseguró Javier Corral Jurado, gobernador del estado de Chihuahua, al señalar que no se hará de la vista gorda en el tema de la corrupción, porque la justicia no puede funcionar cuando se trata de actores políticos del PRI, o del Verde Ecologista o Morena y no cuando son del PAN. “Esa justicia se hace en los bueyes del compadre”.

El mandatario estatal denunció que se ha desplegado una campaña de mentiras e incluso se ha montado una guerra sucia en su contra, que pretende traducir el combate a la corrupción en una deslealtad partidista, llegando a señalar que entregará a Chihuahua a Morena.

El jefe del ejecutivo dijo que están generando una campaña de mentiras y distorsiones a través de WhatsApp, “primero señalaron que había pactado con El Caballo, de expresar mi simpatía a la persona de Graciela Ortiz y ahora un pacto con Loera. Es una información muy calumniosa y un intento pueril que yo negocie por un préstamo multimillonario este asunto con López Obrador, pero todavía no terminan de cumplir con el cierre fiscal del año pasado”.

Javier Corral señaló que su lealtad no va con hacerse de la vista gorda en el tema de la corrupción.

“Yo no fui quien aceptó sobornos de César Duarte o dinero para arreglar mi casa o a quien le pagaban la tarjeta. Si tuvieran la mínima decencia pediría disculpas al pueblo de Chihuahua y devolver el dinero como lo han hecho otros”.

Señaló que tarde o en seis meses deberá devolver el dinero robado al pueblo de Chihuahua.