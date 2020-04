Obligan a pacientes permanecer en inmediaciones del IMSS

Obligan a los pacientes a permanecer en las inmediaciones de las clínicas del IMSS importando poco la sana distancia y el incremento de la posibilidad de contraer el virus SARS CoV2.

Grandes filas se pueden observar en la Unidad de Medicina Familia número 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde los pacientes buscan ingresar a consulta.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

La fila alcanza más de 200 metros y los derechohabientes deben de esperar a pasar el filtro para ingresar a las instalaciones, ya sea a consulta o a la farmacia.

Los derechohabientes se quejaron debido a que a pesar de que llegan temprano deben de esperar a que el edificio se vayan desahogando y les permitan ingresar.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Algunos señalaron que a pesar de que guardan la sana distancia, hay personas que no lo hacen y eso genera temor, pero también una posibilidad de contagio de Covid-19.

A pesar de que el riesgo de contagio se incrementa en una unidad médica, los usuarios del servicio médico comentaron que la necesidad los obliga a ir, pues las recetas no las surten como se debe y las enfermedades no esperan, aunado a que no cuentan con recursos para adquirirlos de forma particular.

